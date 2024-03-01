Son Dakika! 2024 emekli maaşları tekrardan hesaplanacak: + Milli gelir zammı oranı eklenecek

TÜİK tarafından zaman zaman çeşitli raporlar sunulmaya devam ediyor. Bu açıklamalar arasında enflasyon açıklaması en merak edilen arasında olurken, yıl bazlı olarak büyüme raporu da gelir artışları bakımından merak konusu olabiliyor. TÜİK tarafından sabah saatlerinde büyüme raporu yayınlandı. 2024 yılında; 2023 senesine göre büyüme oranının yüzde 4.5 olduğu belirlenirken, bu kapsamda özellikle emekliyi gelir zammı adı altında ek ödemeler bekliyor. 2024 büyüme oranında yaşanan artış sebebiyle yeni emekli olacaklar artı maaş ödemesi alacak.





YENİ EMEKLİ OLANLARA YENİ ZAM

2023 GSYH büyüme oranında yaşanan artış sabah saatlerinde TÜİK tarafından açıklandı. Bu kapsamda 2024'ün ilk emeklilerine ve Ocak ayından itibaren emekli olan bireye ilave zam yapılacak. Bu kapsamda 2024 yılı için emekli maaşları tek tek hesaplanacağı aktarılmış bulunuyor. Yapılan hesaplama ile birlikte yeni emekli olacaklara yapılan düzenleme ile birlikte yüzde 0,8 ile yüzde 1,35 arasında değişen oranlarda zam eklenecek.

EMEKLİYE ZAM FARKI ÖDENECEK

Mart ayında eklenen bu veriye istinaden, Ocak ayından beri maaş alan emekliye de oluşan zam farkı ödeneceği belirlenirken, tarih olarak da Nisan ayının belirlendiği belirtildi.





TÜİK tarafından yapılan bir düzenlemede TÜFE artışı olarak belirlendi. 2023 yılında TÜFE artışı yüzde 64,77 olarak açıklandı. Yapılan hesaplamada 1 Ocak itibari ile maaş almaya başlayan emeklinin maaşlarında 1,6477 oranında bir iyileştirme uygulaması yapıldığı belirlenirken, yeni maaşlar bu oran üzerinden bağlandı.

Bu orana büyüme katsayısının yüzde 30'u olan 1,35 puan ilave edilecek iken katsayı 1,6612 ye yükselecek. 2024 yılında emekli olanlarda bu katsayı üzerinden meaaş almaya başlayacak.