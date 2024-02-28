Son dakika bayram ikramiyesi güncellemesi! Yüzde 300 zamlandı!

Ülke geneli zam çalışmaları devam ediyor. 2024 yılı zamları ile Asgari ücretin belirlenmesi ile başladı. Sonrasında TÜİK tarafından açıklaması yapılan enflasyon oranları akabinde bu oranın taban olarak kabul edildiği Memur ve emekli maaş zamları şekillenmişti. Emekliye ilk olarak devreye giren yüzde 6'lık refah payı zammı yüzde 11'in üzerine çıkartılmış ve emekli maaş zammı, memur zam oranına eşitlenmişti. Zamlı ödemeler Ocak ayı fark olarak ödenmeye başlarken, Şubat ayında da yeni zamlı maaşlar ödenmişti. Ülke genelinde bir çok sektörden Şubat ayının son gününe girmeye hazırlandığımız bugün de yeni zam açıklamaları gelmeye devam ediyor.

MAAŞ ZAMMI İMZALANDI

Özellikle belediye maaş zamları yakından takip ediliyor. Bir çok belediye başkanı, seçimlerden öncer sendikalar ile bir araya gelerek zam hesaplamalarını yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda varılan mutabakatların da açıklanması devam ediyor.





Yüzde 70 ila 130 arasında değişkenlik gösteren zam hesaplamaları ve imzaları tamamlanırken, ülke genelinde gün gün farklı belediyeler açıklamalarını yapıyor. Son yapılan zam açıklamasında yüzde 107'ye ulaşan oran için imzalar atıldı. Ünye Belediyesi ile bağlı olunan sendika arasında düzenlenen toplu iş görüşmesi neticesinde varılan mutabakatta çalışana yapılan zam oranının yüzde 105 olduğu açıklanmış bulunuyor.

İKRAMİYELERE ZAM KARARI VERİLDİ

Varılan mutabakat ike alakalı olarak Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı tarafından yapılan açıklamada, "Emeğin aslanları" olarak belirttiği işçilerin enflasyon karşısında ezdirmeyeceklerini belirtti. İşçiler her 6 ayda bir memurlara gelen zam oranı kadar artı zam alacaklar. Ramazan Bayramı'nda aldıkları 340 TL ikramiye bin liraya çıkarıldı. Kurban Bayramı'nda da bin lira ikramiye verilecek.