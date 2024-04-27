SON DAKİKA FIRSATI DUYURULDU! 25 Bin TL’ye tapunuz hazır

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, üç il için 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacaktır. Hangi iller için satış yapılacaktır? Tüm detaylar haberimizde.

MİLLİ EMLAK'TAN NİSAN FIRSATI!

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, üç il için arazileri 25.000 TL'den satışa sunacaktır. Bu fırsat Nisan ayı için geçerli olacaktır.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, üç il için arazi satışı gerçekleştirecektir. Kırıkkale, Bitlis, Kastamonu illerinde arazi satış fiyatları 25.000 TL'den başlamaktadır.

KDV'den muaf olarak arazi satış ihaleleri Nisan ayı içerisinde gerçekleşecektir.

Kırıkkale Sulakyurt arazi satış bilgileri:

Tahminen ihale fiyatı: 1.500.000 TL

Teminat satışı: 300.000 TL

Yüzölçümü: 20.863,75 m2

30 Nisan 2024 tarihinde saat 11.50'de Kırıkkale'de gerçekleşecektir. https://kirikkale.csb.gov.tr/ internet adresinden gerçekleştirilecektir.

Bitlis Merkez satış bilgisi:

Tahmini ihale ücreti: 25.000,00 TL

Teminat ücreti: 6.250 TL

Yüzölçümü: 494, 66 m2

25 Nisan 2024 tarihinde 11.30'da Bitlis'te gerçekleşecektir.

Kastamonu arazi tahmini ihale ücreti: 256.000 TL'dir. Teminat tutarı ise 51.200 TL'dir. Yüzölçümü ise 3.152,75 m2'dir. 30 Nisan 2024 tarihinde 12.00'de Kastamonu ilinde gerçekleşecektir.