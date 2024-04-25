Son dakika TCMB faiz kararını açıkladı: İşte ilk indirim kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), öğle saatlerinde açıkladığı politika faizini sabit tutarak, beklentileri karşıladı. TCMB son toplantısında politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutarak piyasa beklentilerini karşıladı. Alınan bu karar enflasyonla mücadelede temkinli bir yaklaşım olarak mali disiplinin önemini vurguluyor.

Ekonomistler politika faizi konusunda değerlendirmelerini kamuoyuna sunarken, AA Finans analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi'nin de belirttiği gibi, enflasyon tahminlerindeki farklılıklar ve aylık enflasyon eğilimi gelişmeleri faiz kararını etkileyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.





Bürümcekçi, finansal koşullardaki ve para politikasındaki sıkılaşmanın enflasyona karşı mücadelede önemli bir rol oynayabileceğini belirtirken, maliye politikasında da ek sıkılaşmaların, serbestliği beraberinde getirebileceğini belirtti. Uzmanlar Mayıs ayında faiz artırım kararları konusunda yorumunu yaparken, faiz oranlarının uzun süre %50 seviyesinde kalabileceği düşünülüyor. Ancak faiz oranlarının ne kadar süreyle sabit kalacağı, enflasyondaki gelişmelere ve TCMB'nin enflasyon senaryosuna uyumuna bağlı olarak değişebiliecek iken, faiz indiriminin yılın son çeyreği ya da 2025'in ilk yarısında gerçekleşebileceği açıklamalarını yapıyor.

TCMB'nin faiz kararı, enflasyonla mücadelede temkinli bir yaklaşımın göstergesi olarak yorumlanırken, mali disiplin ve finansal koşullardaki sıkılaşma, enflasyona karşı mücadelede önemli rol oynamaya devam ediyor.