Son dakika! Yüzde 122 zam ile maaşlar en düşük memur maaşına eşitlendi

Yeni yıl bir geldi pir geldi dedirtecek zamlar; vatandaşın cebine zamlı maaşlar girmeden uygulandı. Yeniden Değerleme Oranı vergi zamları ile ürün ve hizmet zamları özellikle de mutfak masraflarını kat be kat arttırdı. Bu artışların hemen öncesinde açıklanan asgari ücret zammı, neredeyse tüm zamlar için taban zam olarak belirlendi. Yüzde 49,11 'lik asgari ücret zammı sonrasında memur maaşı 3 Ocak'ta enflasyon rakamlarının ortaya çıkması netleşti. 6 aylık enflasyona ek toplu sözleşme zammı ile birlikte memur da yüzde 49,25'lik zam aldı. Bu iki zammın yüzde 50'ye yanaşması emeklide de aynı beklentiyi oluşturdu. Emekli zammı da ilk hayalleri yıkacak oran yüzde 42,6 olarak açıklanırken sonrasında verilen müjde ile memur maaş katsayısına eşitlendi. Bu sayede en düşük zam oranı yüzde 50 civarında seyretti.

BELEDİYE ZAM AÇIKLAMALARI

Asgari ücretli, emekli, memur zamları sonrasında çalışanlar da gerek özel sektör gerekse de kurum kuruluş zamlarını beklemeye koyuldu. Ocak ayında merakla takip edilen zam oranları belediye zamları olarak takip edilirken, gün gün açıklanan belediye zamları çoğunlukla cepleri doldurdu.





Özellikle de yerel seçimler öncesinde yapılan yüksek zamlar, Ocak ayı maaş farkları ile kallavi artış sergiledi. Sunulan bu maaş zamları açıklamaları sosyal medya hesaplarından tamamlanırken son zam açıklamasında yüzde 122 zamda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

SİVAS BELEDİYESİ ZAM

Belediye zamları belediye yetkilileri ve bağlı bulunulan sendikalar arasından gerçekleşiyor. Düzenlenen toplantılarda sendikalar en yüksek oranda zam yapılması amacını giderken, belediye yetkilileri de orta yolu bulmak ancak personelin enflasyon karşısında ezilmemesini hedefliyor.

2024 yılında seçimleri kazandırtacak zam toplantısı sonrasında açıklama yapıldı. Yapılan açıklama da belediye de zam oranı yüzde 122 olarak açıklandı. Hizmet-İş Sendikası ve Sivas Belediyesi yetkilileri arasında ÖZBELSAN personeli i.ni düzenlenen toplantı sonrasında yeni maaşlar şekillendi. Yüzde 122 zam onayı verilmesi sonrasında Sivas Belediyesinde en düşük maaş 33 bin liraya yükseldi. Belediyeler tarafından zam için düzenlenen toplu iş görüşmeleri devam ediyor. Bu kapsamda varılan mutabakatta imzası atılan rakam sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor. Milyonlarca vatandaş öncü zam olması adına belediye zamlarını merakla takip ediyor.