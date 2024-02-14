Son dakika zam kararı! Akşam açıklanan zam sabaha uygulanacak!

Yeni yıl zamları tam bitti derken, yeni kalemlerde farklı ürün ve hizmetlerde yapılan zamlar dikkat cepleri zorlamaya devam ediyor. Mutfak masalarının vazgeçilmezi olan unlu mamüller arasında yer alan ekmek fiyatları da gün gün zamma tabi tutulan ürünler arasında yer alıyor. Zamlarla alakalı olarak açıklamalar devam ediyor. Son olarak yapılan açıklama da ekmek ve tüm ünlü mamüllere yapılan zam oranı açıklanmış bulunuyor.

Gün gün illerdeki fırıncılar odası birliklerinden yapılan zamlarla alakalı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son zam açıklaması ise Bilecik'ten geldi. Maliyetlerde yaşanan artış sebebiyle ekmek ve diğer unlu mamüllere zam yapıldığı açıklanırken, 250 gr ekmek fiyatının yarın itibari ile 10 TL'ye satılacağı belirtildi.





UNLU MAMÜLLERE ZAM

Ekmek, simirt ve poğaça zammı uygulaması ile alakalı Bilecik Fırıncılar Odası tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada ürün ve maliyetlerin artışının, giderleri karşılamadığı belirtilirken 200 gr ekmek fiyatının 8 TL ve 250 ekmek fiyatının 10 TL'den satılacağı belirtildi.

Fırınlarda satılan simit ve poğaçalar da 10 TL'den müşteriye ulaşacak.