Sonunda Türkiye yoluna çıktı! Fiyatıysa sadece 500 bin TL!

Sosyal medya fenomeni 6ilerimetehan, TikTok üzerinden paylaştığı videolarla adından sıkça söz ettiren bir isim olarak öne çıkıyor. Yayınladığı son videoda, Türkiye pazarına girecek olan ve oldukça uygun fiyatıyla dikkat çeken Changan Alsvin modelini tanıttı. İşte, 500 bin TL'ye sıfır araba müjdesini içeren detaylar:

Türkiye'nin yeni otomobil gündemi, Çinli üretici Changan'ın Alsvin modeliyle sarsıldı. 6ilerimetehan, videoda yaptığı açıklamada, Changan Alsvin'in Türkiye'de 500 bin TL'ye satışa sunulacağını duyurdu. Türkiye'ye giriş yapacak olan bu araç, uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Videonun devamında, aracın kalitesi konusunda merak edilen sorulara cevaplar da bulunuyor. Pakistan'da popüler olan Changan Alsvin, yapılan incelemelere göre güzel ve beğenilen bir tasarıma sahip. Ancak, Türkiye fiyatının vergiler ve ek ücretlerle birlikte 500 bin TL civarında olabileceği belirtiliyor.





6ilerimetehan, takipçilerine hitaben videoda, "Sizce bu araba 500 bin liraya alınır mı?" sorusunu sorarak, kadın, erkek ve diğer vatandaşları yorumlarıyla bilgi alışverişine davet ediyor. Sosyal medya üzerinden yapılan bu etkileşim, Changan Alsvin'in Türkiye'deki ilgiyi nasıl çekeceğini merakla bekletiyor.

Araçla ilgili diğer önemli detaylardan biri de motor seçenekleri. 1.4 litrelik ve 1.5 litrelik BlueCore motorlarla donatılan Changan Alsvin, sırasıyla 99 ve 105 beygir gücü üretecek. Bu özellikleriyle araç, performans ve ekonomiye odaklanan sürücülerin ilgisini çekebilir.

Changan Alsvin'in Türkiye'deki macerasını bekleyen otomobil tutkunları, 6ilerimetehan'ın paylaşımlarını takip ederek, aracın Türkiye'deki satışa sunulma tarihini ve detaylarını yakından takip edebilirler.