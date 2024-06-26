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Sosyal Desteğe İŞKUR damgası! 18-55 yaş arası olmanız yeterli! 1650 TL 3 kerede ödeniyor

İŞKUR aracılığı ile de iş bulmaya teşvik edecek programlar ile alakalı çalışmalar yapılıyor. 18-55 yaş arasındaki bireye özel olarak başlatılan programda İŞKUR'a başvurulması ve iş başvurusu yapılması durumunda “İşe Yönlendirme Yardımı” adı altında destek ödemesi yapılıyor.

Yayın Tarihi: 26.06.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 16:02
Sosyal Desteğe İŞKUR damgası! 18-55 yaş arası olmanız yeterli! 1650 TL 3 kerede ödeniyor

Aile Bakanlığı tarafından dar gelirli bireye yönelik sağlanan desteklerin ardı arkası kesilmiyor. Bu destekler için maaş kıstası ve hanedeki birey sayısı kıstası gibi faktörler mevcut iken bakanlık tarafından kalem sayısında da ihtiyaca göre şekillenen artışlar sağlanabiliyor.  Sosyal destek faydalanaıcılarına destek ödemeleri ile alakalı olarak düzenli ödemeler maaş olarak sağlanırken, bu destekler senede iki kere memur maaş kat sayısına göre artış sergiliyor. Temmuz ayına girilmesi ile birlikte memur zammı oranınca artacak olan desteklerin yanı sıra iş bulmaya yönelik de destek ödemeleri tamamlanıyor. İŞKUR aracılığı ile de iş bulmaya teşvik edecek programlar ile alakalı çalışmalar yapılıyor. 

18-55 yaş arasındaki bireye özel olarak başlatılan programda İŞKUR'a başvurulması ve iş başvurusu yapılması durumunda “İşe Yönlendirme Yardımı” adı altında destek ödemesi yapılıyor. İŞKUR üzerinden iş başvurusu yapan kişi başvuruya gitme süreci destekleniyor. SOsyal destek faydalanıcılarının hak sahibi olduğu bu destekte tek seferlik 550 TL ödenirken, sene içerisinde toplam 3 seferde 1650 TL destek sağlanıyor. 

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İŞKUR tarafından sisteme işleyen iş başvurusunun onay alması durumunda bireyin hak sahibi olacağı Aile Bakanlığı tarafından belirtilmiş bulunuyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına müracaat edilmesi işlemler tamamlanabiliyor. 

İŞE BAŞLAMA YARDIMI DA YAPILIYOR 

İŞKUR tarafından işe yönlendirilen sosyal destek faydalanıcılarının hak sahibi olacağı bu ödemelerin yanı sıra tek seferlik işe başlama yardımı da yapılıyor. İşe başlama yardımı asgari ücretin 3'te 1'i kadar ödenirken, bu kapsamda destek ödemeleri ile alakalı olarak ilk maaşın alınma süreci destekleniyor. 

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İşe başlayan birey, SGK sistemine geçmesi akabinde bu ödemeye hak sahibi oluyor.  60 gün içerisinde SYDVWye başvurması durumunda bu ödemeye hak sahibi olunurken, maaş alınasaya kadar ki dönemin kolay geçmesi hedef ediniliyor. 

İŞE BAŞLANMASI İLE DESTEK KESİLİYOR

SYDV'ler tarafından hak sahibi olunan bu ödemelerde işe başlanması akabinde 1 yıl süre içerisinde bu ösdemeler tamamlanırken, Şartlı Eğitim (ŞEY) ve Şartlı Sağlık (ŞSY) yardımları devam edebiliyor. 

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Sosyal Desteğe İŞKUR damgası! 18-55 yaş arası olmanız yeterli! 1650 TL 3 kerede ödeniyor

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