Sosyal yardım tutarlarında kuruş kuruş güncelleme! 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı yeniden hesaplandı

Emekli, memur kesime yapılacak olan ara zam konusu uzun zamandır gündemdeydi. Geçtiğimiz gün TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon verisi ile 6 aylık zam oranı ortaya çıktı. Emekli ve memur maaşlarının artması ile birlikte bir çok kesimdeki bireyin maaşlarında da artışlar yaşandı. En merakla beklenen her ay maaş gibi hak sahibi olunan sosyal desteklere gelen zamlar da açığı çıktı. Bu kapsamda 65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım maaşı gibi sosyal destekleri için de hesaplar tamamlandı. Her 6 ayda bir enflasyona dayalı olarak memur maaş zammına göre hesaplanan sosyal destekler ile alakalı son dakika gelişmeler... İşte 65 yaş aylığı ne kadar oldu? Evde bakım maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar...





Özellikle de son yıllarda artış gösteren enflasyon, ekonomi gündeminin üst sıralarında yer almaya devam ediyor. Ülke ekonomisinin belirlenmesi adına en önemli parametrelerden biri olan enflasyon, yapılacak olan maaş zamları konusunda bütün vatandaşın yakından ilgilendiği bir etmen olarak biliniyor. Özellikle memur, emekli ve sosyal destek faydalanıcılarının merakla beklediği enflasyon verilerinin açıklanması kamuoyunda çok büyük bir ilgi görürken geçtiğimiz gün açıklanan verilere göre enflasyonda artış yaşandığı ve yaşanan artış oranında da maaşlara zam yapıldığı belirtildi.





YAŞLILIK AYLIĞI NE KADAR OLACAK

Emekli ve memur maaşlarının yanı sıra 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kıdem tazminatı gibi birçok kalemde enflasyon oranında Maaşlar yeniden belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından geçtiğimiz sabah açıklanan 6 aylık enflasyon verisi sonrasında SGK ve Bağkur maaşlarında %24,37 oranında zam yapıldığı ortaya çıktı. Memur maaşına yapılacak olan zam oranında 65 yaş aylığı ve evde bakım maaşı da zamlanacak. Yaşlılık aylığı olarak da bilinen 65 yaş aylığı açıklanan enflasyon verisi sonrasında Ağustos ayında 4180 TL olarak ödenmeye başlayacak. Ocak ayında yapılan zam ile birlikte 65 yaş aylığı 3.504 TL olarak ödenmekteydi.





EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK

Yaşlılık aylığının yanı sıra milyonlarca birey evde bakım maaşı ne kadar oldu? sorusunun yanıtını araştırıyor. Memur maaşına yapılacağı açıklanan %19,31'lik zam oranından evde bakım maaşı alanlarda faydalanacak. Bu kapsamda yeni evde bakım maaşı tutarı 7608 TL'den 9077 TL'ye yükseleceği tahmin ediliyor