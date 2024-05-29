Garanti Bankası IBAN'ı olan dikkat! 400 TL iade gelecek! Hemen bakmanız gerekiyor

Bankalar tarafından düzenlenen kampanyalar genel olarak ay ay güncelleniyor. Özellikle de yeni müşteri kapmak isteyen vatandaşa özel olarak sunulan kampanyalar cepleri doldurabilirliği ile terch sebebi olabilmekteyken, geri iade fırsatı açıklananlar ise alışverişin be dava yada indirimli olarak sağlanmasına olanak tanıyor. Garanti Bankası da gün gün promosyon açıklamalarına yenisini eklerken, 8 Haziran'a kadar geçerli kampanyada 400 TL'ye ek 300 TL iade yapılacağı belirtilmiş bulunuyor.

Migros Yemek ile Garanti Bankası arasında yapılan kampanya anlaşmasında, Garanti BBVA Mobil üzerinden yapılan işlemlerle oldukça cazip hale geliyor. MYEMEK24 kodunu kullanarak bankaya ilk defa müşteri olacak olan bireye özel olarak sunulan fırsatta 400 TL inidirim imkanı sağlanıyor.





8 Mayıs'ta başladığı belrtilen kampanyanın bitiş tarihi olarak 8 Haziran'a işaret edilmişken Garanti BBVA Mobil'i indirip hesap açan ve MYEMEK24 promosyon kodunu kullanan bireysel müşteriler, Migros Yemek platformunda 400 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli 400 TL indirim koduna sahip oluyorlar. Garanti Bankası 400, TL kazanç fırsatından faydalanabilmek için kampanya harcaması yapmadan önce, mobil üzerinden müşteri olunması akabinde başvuru yapılması zorunluluğu bulunuyor.Garanti mobil,web sitesi ya da internet bankacılığı aracılığı ile de kampanya başvurusu tamamlanabiliyor.

Öte yandan kredi kartı başvurusu yapıp da onay alan ve kredi kartı ile aynı tutarda alışveriş yapan müşteri 300 TL'lik indirim hakkından faydalanıyor . Bu kapsamda İlk 400 TL'lik Migros Yemek alışverişlerinde 300 TL bonus kazanma fırsatı sunuluyor. Bu bonuslar, Bonus kredi kartları ile yapılan harcamalar sonucunda Migros Yemek'te kullanılabilmektedir.