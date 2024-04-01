Garanti Bankası'ndan herkese promosyon! Kişi başı 3.000 TL IBAN'a aktarılacak

Vatandaşın geri iade ya da bonus alabileceği kampanyalar yakından takip ediliyor. Bu sayede indirimli alışveriş fırsatı sunulurken diğer taraftan da alışverişlerde tasarruf sağlanıyor. Nisan ayının ilk günü bankalar yeni kampanyalarını açıklarken, Garanti Bankası tarafından bir süredir devam eden kampanya ile alakalı son uyarılar da açıklanmış bulunuyor. Garanti BBVA tarafından bir süredir devam eden kampanyanın ay sonu itibari ile biteceği açıklandı. Bankaya kendi referansı ile müşteri getiren bireye 3 bin lira ödeme yapılacak. Kişi başı 300 TL olan bu ödeme 10 kişi getirilmesi durumunda 3 bin liraya telabül edebilecek.

Banka tarafından Ocak ayında başlatılan kampanyada 3 bin lira geeri aida fırsatı sunulacağı açıklandı. Müşteri davet eden birey ve yeni müşteri olacak olan bireye de ödeme sözü veren banka, toplamda 1 birey için 10 referansa kadar ödeme yapacak. Kampanyaya dahil olmak isteyen Banka müşterisi, işlemlerini Garanti BBVA mobil uygulamasını kullanabilecek.





GARANTİ BANKASI REFERANS KAMPANYASI BAŞVURUSU

Kendi referansı ile müşteri çekmek isteyen vatandaş, kampanyadan faydalanmak için Garanti Bankası mobil uygulamaya girmesi akabinde Profil ve Ayarlar > Arkadaşını Davet Et seçeneğindeki referans numarası ile yakınlarını davet etme zorunluluğu mevcut. Yeni müşteri oiade fırsatından yararlanabilecek.

Düzenlenen kampanyada davet edilen her yakın için 300 TL Bonus kazanma imkanı mevcut iken davet edilen yakınlar da yeni müşteri çekmek için 3000 TL'ye varan promosyon kampanyasından faydalanabilecek. 24 Ocak'ta başlayan kampanya nisan ayı sonu itibariyle son bulacak.

Bireysel kredi kartı ya da para kart sahibi müşteri kampanyadan faydalanacak. 18 yaş üzeri olan ilk defa bankaya müşteri olacak bireylerden promosyon ödemesi alınabilecek. Davet edilen kişinin kampanya tarihi sonuna kadar promosyon kodunu girmesi gerekmekte iken kampanyada kazanılan bonuslar bütün alışverişlerde kullanılabilecek