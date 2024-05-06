SSK BAĞ-KUR 4C'li Dikkat! SGK açıkladı: Kurban Bayramı'nda ikramiye alamayacaklar

Tüm emekliler senede iki kere bayram ikramiyesi almaya hak kazanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ramazan Bayramı hemen öncesinde yapılan açıklamada ikramiyelere yüzde 50 zam yapıldığı belirtilmişti. Yapılan zam sonrasında Ramazan Bayramı ikramiyeleri bayramın hemen önceki haftasında 3 bin lira olarak ödenmişti. İkramiyeler ile alakalı detaylar Kurban Bayramı'na kısa bir vakit kala araştırılmaya devam ediyor. Kurban Bayramı hemen öncesinde ödenecek olan bayram ikramiyeleri ile alakalı uzmanlar tarafından bir çok uyarı da yapılmaya devam ediyor.

Bayram ikramiyelerinden dul ve yetim maaşı alan birey de faydalanıyor. Bayrama 2 aydan kısa bir vakit kala ikramiye fırsatından faydalanmak isteyen 4A 4B ve 4C'li çalışanlar için son fırsat uzman isim Cem Kılıç tarafından açıklanmış bulunuyor. Ramazan Bayramında ödenen ikramiye Kurban Bayramı'nda da 3000 TL olarak hesaplara aktarılacak. Emeklilerin yanı sıra dul ve yetim maaşı alan Bireymde bayram ikramiyesi ödemesini aynı tarih aralığında alacak.





EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ancak emekli ve dul ve yetim aylığı alan bireyin aldığı ikramiye tutarı farklı iken bu destekten faydalanabilmek için birçok şartın tamamlanması gerekiyor. Bayram ikramiyesinden faydalanabilmek için bayramın kutlanacağı ay içerisinde emekli maaşı ya da gelirinin alınması gerekiyor. Bu sene Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar gününe tekabül ediyor. İşte bu sebeple Haziran ayının başı itibariyle emekli maaşı alan ya da dul ve yetim maaşı almaya hak kazanan ve Kurban Bayramı ikramiyesi alabilecek.

Bayram ikramiyesi bilindiği üzere sadece emeklileri ilgilendirmiyor. SGK kapsamında maaş alan maluller, iş göremezlik geliri alanlar, dul ve yetim aylığı alanlar, Türkiye'den kısmi gelir alan kişilerde bayram ikramiyesi almaya hak sahibi olabiliyor. Malulen emekli de dahil bütün emekliler için bayram ikramiyesi 2021 senesinde 1100 TL olarak ödenirken 2023 yılında 2000 TL'ye yükseltilen rakam seçim öncesinde 3.000 TL olarak revize edilmişti.

Dul ve yetim aylığı alan birey de Ölüm aylığı payına Endeksli olarak ikramiye ödemelerini alıyor. %50 oranında maaş alan dul eşe 1500 TL ikramiye ödemesi yapılırken, %75 oranındaki Ölüm aylığı alan eş ise 2250 TL bayram ikramiyesi ödemesine hak sahibi oluyor. Yetimler de %25 oranında aldığı yetim aylığı sebebiyle 750 TL bayram ikramiyesi almaya hak sahibi oluyor. Bayram ikramiyesi tutarında hesaplama dul ve yetim maaşlarında yüzdelik maaş dilimine göre belirleniyor.





EMEKLİ HACZİ DURUMUNDA BAYRAM İKRAMİYESİ

Yeni alınan kararlar doğrultusunda emeklinin maaşı, nafaka ve SGK borcu dışındaki sebeplerden hacz edilemiyor. Hakkında haciz işlemi başlayan emekli maaşını almaya devam ederken, yukarıdaki bahsi geçen borçlar maaşlardan kesiliyor. Bayram ikramiyelerinde de bu durum geçerli olduğu belirtilmiş bulunuyor. Haczi bulunan emekli maaşının hacz edilemeyeceği gibi Bayram ikramiyesine de el konulamıyor. SGK kapsamında maaş alan birey, bayram ikramiyesi almak için herhangi bir başvuru yapması gerekmiyor. Direk olarak maaşlarını aldıkları bankaya emekli ikramiyeleri aktarılıyor.

Emekli adaylarının bayram ikramiyesine hak sahibi olabilmesi için bayramın bulunduğu ayda SGK maaşı almaları şartı mevcut. SSK ve bağ-kur emeklileri için aylık talebinin bu ay sonuna kadar tamamlanması gerekliliği mevcut iken 1 Haziran itibariyle emekli maaşı almaya hak kazanan bireyler Kurban bayramında ikramiye alabiliyor. Aksi durumda emekli olmak için başvurusunu tamamlayamayıp, 31 Mayıs'a kadar başvuru yapamayan birey, Haziran ayında ikramiye ödemelerinden faydalanamıyor.