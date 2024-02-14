SSK, Bağkur emeklileri ATM'ye koşsun! Hesabınıza sürpriz para girişi yapıldı

Türkiye genelinde yaklaşık 13,5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, uzun süren bekleyişin ardından zam farklarının hesaplarına yatırılmasıyla sevindirici bir gelişme yaşamaktadır. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen yasal düzenleme sonucunda emekli maaşlarındaki artış oranı yüzde 49,25'e yükseltilmiş ve düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Emeklilere yapılacak ek ödemelerin bugün itibariyle başlamasıyla birlikte, milyonlarca hak sahibi, aylık maaşlarına eklenen zam farklarını banka hesaplarından takip edebilecekler. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında gerçekleşen bu artış, emeklilerin yaşam standartlarına olumlu bir etki yaparak mali anlamda rahatlamalarını sağlayacaktır.





Emeklilerin uzun süredir beklediği bu zam farkları, sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsıyor. Yapılan düzenleme ile emeklilerin maaşlarında yaşanan adaletsizliklerin giderilmesi ve maaşlarının daha adil bir şekilde artırılması hedefleniyor.

Zam farklarının hesaplara yatırılması, emekliler arasında olumlu bir heyecan yaratırken, bu ödemelerin emeklilerin yaşam standartlarına olumlu bir etki yapması bekleniyor. Emeklilerin ekonomik refahını artırmaya yönelik atılan bu adım, sosyal güvenlik sisteminin daha sürdürülebilir ve adil bir yapıya kavuşturulmasına da katkı sağlıyor.