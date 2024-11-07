SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Milyonlarca emekli, nefeslerini tutmuş Ocak zammı ile alakalı gelişmeleri yakından takip ediyor. Açlık sınırının kat be kat altında kalan hatta neredeyse dar gelirli konumuna kadar gerilemesini sağlayan mevcut emekli maaşlarına, büyük zam beklentisi de oluşmuş bulunuyor. Emeklilerin merakla beklediği maaş zammı için gün gün yeni hesaplamalar yapılırken, Ekim ayı enflasyonunun açıklanması ve OVP kapsamındaki hedeflerin arasında dev farklar olduğu uzmanlar tarafından açıklanmış bulunuyor.

2025 EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşlarına Ocak ayında ne kadar zam geleceğine dair net açıklama yapılmasa da uzmanlar tarafından yapılan bir çok açıklama ve iddia mevcut. Mevcut veriler incelendiğinde az çok Ocak ayı emekli maaş zammı ile alakalı tahminler de sunuluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uzmanı Emin Yılmaz, önümüzdeki Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zamlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yıl sonu enflasyon hedefinin tutmayacağı açıklamasını yapan Yılmaz, emeklilerin beklediği maaş artışlarında istediği oranı yakalamayacaklarını belirtirken, yeni hesaplamalar da gözler önüne serildi. Yılmaz tarafından yapılan açıklamada En düşük emekli maaşının 12,500 TL olduğu bilinirken, bu rakamın Ocak ayında 14,000 - 15,000 TL seviyelerine çıkacağı tahmin ediliyor.

EKİM AYI ENFLASYONU SONRASINDA EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMALARI

Ekim ayında açıklanan enflasyon oranı yüzde 2.88 olarak belirlendi. SSK ve Bağkur emeklileri için kesinleşen zam oranı ise yüzde 12.06 oldu. Ancak merakla beklenen Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanması akabinde emekli, maaşlarının kesin zammı ortaya çıkacak: Ancak emekliye refah payı ya da seyyanen zam konusunda da kısa süre içerisinde açıklama yapılması bekleniyor.

Yılmaz, kasım ve aralık aylarındaki enflasyon oranlarının sırasıyla yüzde 1, 2 veya 3 çıkması durumunda emekli maaşlarına uygulanacak yeni zam oranlarını da detaylandırırken, kasım-aralık enflasyonu yüzde 1 çıkarsa, SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 14.95 zam alacağını ve Yüzde 2 çıkması durumunda bu oran yüzde 16.59’a, yüzde 3 çıkarsa ise yüzde 18.88’e yükseleceğini ifade etmiş bulunuyor.

MEMURLARA OCAK AYINDA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Enflasyon açıklamaları ile birlikte memur maaş zamları da merak konusu olmaya devam ediyor. Ekim ayı itibarıyla yapılan hesaplamalar, Türkiye’nin Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerinin tutmayabileceğini ortaya çıkardığı iddia edilirken, memur ve memur emeklileri içinse aylık bazda kesinleşen zam oranları sırasıyla yüzde 10.77, 12.35 ve 14.56 olarak hesaplanmış bulunuyor.



