SSK ve Bağ-Kur'lular'a son dakika açıklama! Seçimlere ramak kala 5 bin lira seyyanen zam bekleniyordu

Bir süredir zamlar konusunda sessiz kalan Ali Tezel'den emekli maaşına yapılması umut edilen seyyanen zam açıklaması geldi. Ocak ayında emekli maaşlarına yapılan zamlar, şimdiden enflasyon karşısında erimeye başladı. Hal bu iken zam beklentisine giren emeklinin karşısına ikramiye zammı ve promosyon zammı müjdeleri verildi. 5 Bin lira olması beklenen emekli ikramiyeleri ile alakalı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada geçtiğimiz ene ödenen 2 bin lira tutara yüzde 50 zam yapıldığı ve 3 bin lira olarak ödeneceği belirtildi. Beklentiler suya düşmüş iken emekli maaş zammı bekleyen emeklinin karşısına bu kere de emekli promosyon zamları çıktı. Şimdilerde gözler emekli promosyonu güncellemesi konusundaki açıklamaya çevrili bekliyor. Ancak seçim öncesi ya da sonrası için emekli maaş zammı ile alakalı bir çok iddia ortaya atılmaya devam ediyor. Emekli zam konusunda yapılan her açıklamaya dikkat kesilirken, Ali Tezel tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklama tüm dikkatleri üzerine toplamış gibi duruyor.





Emekliye yönelik seyyanen zam tartışmaları konusunda farklı sesler yükselmeye devam ediyor. Hükümet tarafından Temmuz'dan önce herhangi bir zam olmayacağı açıklanırken, Ak Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu tarafından temmuz zammı ile alakalı da Müjde verilmiş bulunuyor.

Temmuz ayında emekli maaşına yapılacak olan zam konusuna değinen Akbaşoğlu yeni adımlar atılacağı yönünde Müjde verdi. Konu ile alakalı ünlü SGK uzmanı ilk defa sessizliğini bozarak Cuma gününe kadar Umut olduğunu belirtti. Ancak iktidarın zam taraftarı olmadığını belirten Tezel, emekliler arasındaki beklentinin de karmaşa yarattığını sözlerine ekledi.

EYT yasası sonrasında emekli sayısı 16 milyonun üzerine çıkmış bulunuyor. Bu kapsamda Ocak ayında emekliye yapılan yüzde 49,25'lik zam akabinde açlık sınırının altında kalması seyyanen zam beklentilerini de kuvvetlendiriyor. Ortaya atılan iddialarda Haziran sonu ya da Temmuz başında emekliler ile alakalı yeni düzenlemelerin hayata geçirebileceği iddiaları konuşulurken bu kapsamda emekli taleplerinin de dinleneceği vurgulanmış bulunuyor.





SEÇİM ÖNCESİ İKİLİ AÇIKLAMA

AK Parti tarafından yerel seçimlere sayılı gün kala yeni Müjde verileceği tahmin edilirken Grup başkanı Güler tarafından son dakika yapılan açıklamada emekli zammına yönelik çalışmaların olmadığı belirtilmiş bulunuyor. Öte yandan eş zamanlı olarak Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu'nun ise zamma sıcak bakıldığı yönündeki açıklaması emekliyi ikilemde bırakmış gibi bulunuyor.

ALİ TEZEL'DEN ZAM İDDİALARINA YANIT

SGK uzmanı Ali Tezel iktidar tarafından yapılan bu iki açıklamayı eleştirmeyi ihmal etmedi. Seyyanen zam beklentisinin hala daha devam ettiğini belirten Tezel, olmaması durumunda seçimlerde sonucunun ağır olabileceğini belirtti