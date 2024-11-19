SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Emekli olmak senelerce çalışan her kişinin hayalidir. Senelerce verdiği emeğin karşılığını yaşlılığında çıkarmak adına gün sayan vatandaşa yönelik uzmanların uyarıları devam ediyor. Bu kapsamda emekli olunması akabinde daha fazla maaş alınması adına yapılması gerekenler ile alakalı uzman yorumları, dikkat çekiyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun tarafından emekli olacaklara istinaden yapılan açıklamada fazla maaş alma tüyoları verildi. İşte detaylar...

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik yolunda ilerleyen ve eksik gedik tamamlamaya çalışan vatandaşa yönelik yeni bir değerlendirmede bulundu. SSK ve Bağ-Kur sistemleri arasındaki farklar konusuna değinen isim, hangi statüde emekli olmanın daha avantajlı olacağını değerlendirdi. İşte emekli olacakları yakından ilgilendiren o açıklamalar...

‘’ SSK’dan mı, Bağ-Kur’dan mı emekli olmalıyım’’

Şüphesiz emekli olmak isteyen vatandaşın yakından takip ettiği sorunun cevabını Erdursun verdi. Ekim 2008 tarihinden önce sigortalı olanlar için son 2.520 günün değerlendirilmesi gerektiğini belirten uzman isim, “Son 2.520 günde hangi statüden daha fazla prim ödendiğine bakılır. Eğer birden fazla statüde prim yatırıldıysa, o zaman en yüksek prim günü olan statüden emekli olurlar” dedi.

Emeklilikte yaş ve gün şartlarına dikkat

SSK'dan emekli olabilmek için 5.000 ila 5.975 gün prim sayısının olması gerekliliğini belirten isim, Bağ-Kur üzerinden emeklilikte kadınların 7.200, erkeklerin ise 9.000 gün prim ödemesi gerektiğini aktardı. Ancak Erdursun, "1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı olanlar, yaş şartı olmadan emekli olabiliyor" diye ekledi.

SSK’dan emekli olmak daha avantajlı olacak

SSK’dan emekli olmanın Bağ-Kur’a göre daha avantajlı olduğunu belirten uzman, SSK'dan emekli olanların Bağ-Kur'a göre daha az prim ödeyerek, daha yüksek emekli aylığı alabileceğini belirtti. Bağ-Kur’dan daha fazla prim günü olanların ise SSK’ya göre yüzde 25 ile yüzde 30 arasında daha düşük maaş aldıklarını ifade etti.

Sahte sigortalılık gününüz olabilir

Doğru bir emeklilik için sahte sigortalılık konusuna dikkat edilmesi konusuna değinen isim, “Gerçek bir işte çalışmadan SSK’dan emekli olmak için kendinizi sigortalı gösteriyorsanız, bu durum son derece tehlikelidir” uyarısında bulundu.

İsteğe bağlı prim ödeyenler dikkat

İsteğe bağlı olarak ödenen sigorta primlerinin Bağ-Kur statüsünde değerlendirileceğini belirten uzman, “Son 2.520 gün kuralına dikkat ederek SSK’dan emekli olabileceğinizi unutmamalısınız” dedi. Uzman isim yukarıdaki uyarılara uyulması durumunda daha yüksek emekli maaşı alınabileceğinin altını çizdi.



