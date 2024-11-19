DOLAR
34,6 -0,21%
EURO
36,68 -0,14%
ALTIN
2.914,5 -0,46%
BITCOIN
3.167.461,48 -0,34%

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Senelerce verdiği emeğin karşılığını yaşlılığında çıkarmak adına gün sayan vatandaşa yönelik uzmanların uyarıları devam ediyor

Yayın Tarihi: 19.11.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 10:02
SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Emekli olmak senelerce çalışan her kişinin hayalidir. Senelerce verdiği emeğin karşılığını yaşlılığında çıkarmak adına gün sayan vatandaşa yönelik uzmanların uyarıları devam ediyor. Bu kapsamda emekli olunması akabinde daha fazla maaş alınması adına yapılması gerekenler ile alakalı uzman yorumları, dikkat çekiyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun tarafından emekli olacaklara istinaden yapılan açıklamada fazla maaş alma tüyoları verildi. İşte detaylar...  

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik yolunda ilerleyen ve eksik gedik tamamlamaya çalışan vatandaşa yönelik yeni bir değerlendirmede bulundu. SSK ve Bağ-Kur sistemleri arasındaki farklar konusuna değinen isim, hangi statüde emekli olmanın daha avantajlı olacağını değerlendirdi. İşte emekli olacakları yakından ilgilendiren o açıklamalar... 

‘’ SSK’dan mı, Bağ-Kur’dan mı emekli olmalıyım’’ 

Şüphesiz emekli olmak isteyen vatandaşın yakından takip ettiği sorunun cevabını Erdursun verdi. Ekim 2008 tarihinden önce sigortalı olanlar için son 2.520 günün değerlendirilmesi gerektiğini belirten uzman isim, “Son 2.520 günde hangi statüden daha fazla prim ödendiğine bakılır. Eğer birden fazla statüde prim yatırıldıysa, o zaman en yüksek prim günü olan statüden emekli olurlar” dedi. 

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Emeklilikte yaş ve gün şartlarına dikkat 

SSK'dan emekli olabilmek için 5.000 ila 5.975 gün prim sayısının olması gerekliliğini belirten isim, Bağ-Kur üzerinden emeklilikte kadınların 7.200, erkeklerin ise 9.000 gün prim ödemesi gerektiğini aktardı. Ancak Erdursun, "1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı olanlar, yaş şartı olmadan emekli olabiliyor" diye ekledi. 

SSK’dan emekli olmak daha avantajlı olacak 

SSK’dan emekli olmanın Bağ-Kur’a göre daha avantajlı olduğunu belirten uzman, SSK'dan emekli olanların Bağ-Kur'a göre daha az prim ödeyerek, daha yüksek emekli aylığı alabileceğini belirtti. Bağ-Kur’dan daha fazla prim günü olanların ise SSK’ya göre yüzde 25 ile yüzde 30 arasında daha düşük maaş aldıklarını ifade etti.  

Sahte sigortalılık gününüz olabilir 

Doğru bir emeklilik için sahte sigortalılık konusuna dikkat edilmesi konusuna değinen isim, “Gerçek bir işte çalışmadan SSK’dan emekli olmak için kendinizi sigortalı gösteriyorsanız, bu durum son derece tehlikelidir” uyarısında bulundu.  

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

İsteğe bağlı prim ödeyenler dikkat 

İsteğe bağlı olarak ödenen sigorta primlerinin Bağ-Kur statüsünde değerlendirileceğini belirten uzman,  “Son 2.520 gün kuralına dikkat ederek SSK’dan emekli olabileceğinizi unutmamalısınız” dedi. Uzman isim yukarıdaki uyarılara uyulması durumunda daha yüksek emekli maaşı alınabileceğinin altını çizdi.  

 


İLGİLİ HABERLER

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı
2
Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek
3
Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek
4
Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak
5
Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek
6
Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!
7
Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı