SSK ve Bağ-Kur'luya 8 bin TL enflasyon düzenlemesi! Yeni intibak ile sunulacak

2024 yılı emekli maaşı belli oldu. Emekliye ilk yapılan açıklamada enflasyon rakamına ek olarak yüzde 5 refah payı eklemesi dahil edilmesi akabinde memur maaş zammı olan yüzde 49,25 seviyesine tamamlanacağı müjdesi verilmişti. Verilen müjde akabinde kök maaşa göre kimi en düşük emekli maaşı 11.200 TL'ye yükseldi. Yani emekli maaşına refah payına ek olarak yüzde 7'lik bir zam daha yapıldı. Milyonlarca emekli yeni maaşlarını merakla araştırmaya başlamış iken SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan ve MHP'den yeni iddialar ortaya atıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı tarafından İntibak Yasası onaylanması konusunda ilk çağrı yapılırken, Erdursun hesaplamalarında emekliye inTibak zammı dahil yeni düzenleme ile alakalı hesaplamalar sundu.

En düşük emekli maaşı yüzde 49,25 yükseltildi. 2000 yılı sonrası emekliler için bu hesaplamada maaşlar en düşük kök aylığı 7047 TL'ye yükselirken hazine desteği ile bu rakam 10.000 TL'ye tamamlanacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lı bireyin ise maaşı 11.367 liraya yükseltilecek.





EMEKLİYE İNTİBAK ZAMMI

Yapılan bu hesaplamalar ile birlikte emekli kök aylığı arasında sene farkı olarak 4.320 liralık bir fark oluşacak. Bu hesaplamalar akabinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı TBMM kurulunda bazı kanunların değişmesi gerekliliğini belirtti. 2000 yılı öncesi ve sonrası emekli olanların maaş farklarına değinen Kalaycı, intibak yasasını çıkarılması gerekliliğinden bahsetti. Açıklama yapan başkan yardımcısı, tüm sigortalılar arasındaki eşitsizliğin kaldırılması, standart birliğin sağlanması adına yaşam standartlarının dikkate alınarak yeni bir endekse göre düzenleme yapılması gerekliliğini de belirtti.





İNTİBAK ZAMMI GELECEK Mİ?

SGK uzmanı Özgür Erdursun da Kalaycı tarafından sunulan intibak yasası ile alakalı değerlendirmelerde bulundu. Erdursun açıklamasında emekli maaşı hesaplamalarında bazı sistem değişikliğine gidilmesi zorunluluğundan bahsetti. Bu durumu böyle gitmeyeceğini belirten uzman isim emekli aylıklarına intibak zammı olabileceğini ve 3 kademeli şekilde gerçekleşebileceğini söyledi.

Geçtiğimiz senelerde de emekliye çıkartılan intibak yasasının 2024 yılında devreye alınabileceği konusunda açıklama yapan uzman isim 2024 yılında da enflasyon rakamlarına göre emekliye tek seferde 8000 TL'lik intibak zammının yapılabileceğini iddia etti.