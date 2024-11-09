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Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

Hükümetin "gerçek maliyet" olarak tanımladığı bu yeni uygulama, medyada elektrik faturalarına bir nevi "gizli" zam olarak yorumlandı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 22:58
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 22:58
Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

Ocak ayında faturalara yansıyacak olan zamlar ile birlikte özellikle de elektrik faturalarında yaşanacak olan yeni düzenleme, vatandaşın belini bükeceğe benziyor. Haziran ayında gelen yüzde 38 zam akabinde, elektrik faturalarında yeni bir şok bekliyor. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıkladığına göre, 2025 Şubat'ından itibaren aylık 417 kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketen tüm konutlara sanayi tarifesi uygulanacağı ifade edilirken, bu  durum elektriği çok tüketenleri faturasının artacağı anlamını taşıyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda bu kararın, milyonlarca haneyi doğrudan etkileyerek elektrik faturalarında ciddi artışlara neden olacağı ifade ediliyor.  

Hükümetin "gerçek maliyet" olarak tanımladığı bu yeni uygulama, medyada elektrik faturalarına bir nevi "gizli" zam olarak yorumlanırken, yapılan hesaplamalara göre ortalama bir Türk hanesi, günlük hayatta kullandığı temel elektrikli eşyalarla bile bu limiti kolaylıkla aşabileceği hesaplamaları sunuluyor.  

Bakan Bayraktar, şubat ayından itibaren 417 kilovatsaat sınırını aşan hanelerin elektrik faturalarının, ticarethane grubuna dahil edileceği ve bu uygulamadan etkilenecek olan hane sayısının yaklaşık 1.2 milyon olduğu ifade edildi.  

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

EMO ELEKTRİK FATURASI UYGULAMASINI KABUL ETMİYOR 

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından elektrik faturası düzenlemesi ile alakalı olarak değerlendirme sunuldu. EMO'ya göre, böyle bir düzenleme ile milyonlarca haneye haksız yere yüksek faturalar kesileceği belirtilirken, Odanın yaptığı açıklamada, "Yıllık ortalama tüketimi 417 kilovatsaatin üstünde kalan milyonlarca haneye yüksek tüketimli sanayi kuruluşları gibi fatura kesilecektir" denildi.    

IMF’DEN REVİZE ÖNERİSİ 

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye’nin yayımladığı bir reforma dayanarak geçtiğimiz dönemde yeni bir reform yapılması gerekliliğini belirtmişti. Hükümetin bu kararı da IMF'nin bu tavsiyesiyle örtüştüğü ifade edilirken, elektrik tüketimlerinin daha dikkatli sağlanmasının hedeflendiği de ifade edilmiş bulunuyor.  

 


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