Şubat ayında yüzde 10+ 1 maaş ikramiye müjdesi! O kişileri ilgilendiriyor

Seçim senesi olması sebebiyle partililer gün gün vaatlerini açıklamaya devam ediyor. Yeni yıl zamları, maaşları eritirken özellikle de asgari ücretli kesim senede tek zammın yeterli olmayacağı konusunda hemfikir gibi duruyor. Asgari ücret memur ve emekli zamları akabinde bir çok özel kurum kuruluş, belediye ve sektör zamları açıklanmaya devam ediyor. Cepleri dolduran zamlar olduğu gibi, enflasyon farkının uygulandığı zamlar da mevcut. Özellikle de son zamanlarda belediye çalışanlarına yapılan zamlar gündemdeki yerini koruyor. Bu kapsamda belediyeler çalışanları enflasyon karşısında ezdirmemek adına sendikalar ile görüşmeler neticesinde yüksek taban oranından zam uygulayabiliyor.





BELEDİYE ÇALIŞANLARINA ZAM MÜJDESİ

31 Mart seçimlerine az bir vakit kala, belediye seçimleri sebebiyle belediye başkan adayları çalışmalarına başlamışken, vatandaşın refahını sağlayacak gelişmelere ve açıklamalara da imzasını atabiliyor. Aday açıklamaları sonlanmış iken açıklanan adayların seçim manifestoları tercih edilebilirliklerini arttırıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için de çeşitli gelişmeler yaşanıyor. Adaylar seçilmeleri durumunda yapacakları programları sunmaya başlarken, Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklama herkesin beğenisini kazanmış bulunuyor.





Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1 maaş ikramiye müjdesini verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarını yakından ilgilendiren açıklamada maaş zammı konusunda da gelişmeler yer aldı. 6 aylık maaş zamları konusunda yüzde 10 ek zam uygulamasının devreye gireceğini açıklayan İmamoğlu, Şubat ayı içerisinde de 1 maaş ikramiye ödemesinin yapılacağını belirtti.

İBB ÇALIŞANLARINA ZAM MÜJDESİ

Seçimler gelmeden uygulanacak olan bu zam oranı ve ikramiye ödemeleri binlerce çalışanın cebini dolduracak iken, Temmuz ayında da kararı verilecek olan zammın tavan rakam üzerinden uygulanacağı belirtildi. "Çalışanlarımıza hayırlı olsun" başlığı altında yapılan açıklamada Şubat ayı zamlı maaş ödemelerinin 1 Mart itibari ile hesaplara aktarılmaya başlayacağı belirtilerek ikramiye ödemesinin de Şubat ayı içerisinde tamamlanacağı bilgisi verildi.