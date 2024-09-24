DOLAR
34,14 -0,02%
EURO
38,04 -0,14%
ALTIN
2.885,42 -0,05%
BITCOIN
2.168.356,37 -0,19%

Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarına dikkat! 2.000 TL trink yatacak

Devlet destekleri adı altında bir çok kalemde ödeme, dar gelirli hanelere karşılıksız olarak, tek seferlik ya da düzenli olarak sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 11:36
Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarına dikkat! 2.000 TL trink yatacak

Enflasyon rakamları her hanenin geçim derdini daha da zora sokmaya devam ediyor. Bu kapsamda devlet tarafından özellikle de herhangi bir maaşı olmayan ya da sosyal güvencesi bulunmayan hanelere bir çok destek sağlanıyor. Devlet destekleri adı altında bir çok kalemde ödeme, dar gelirli hanelere karşılıksız olarak, tek seferlik ya da düzenli olarak sağlanıyor. Devlet tarafından sağlanan bir destekte  Muhtaç durumda olan asker ailelerine sağlanan destek olarak bilinmekteyken, hak sahibi olan bu kapsamda aylık belli bir tutarda destek ödemesi alabilmektedir. Asker aileleri belirlenen maaş ve SGK şartlarını taşıması durumunda her iki ayda bir destek ödemesine hak sahibi olabilmektedir.  

Asker Ailesine Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır? 

Asker ailelerini yakından ilgilendiren ve özellikle de dar gelirlilerin hak sahibi olacağı bu destek için, bağlı bulunulan SYDV’lere gidip başvuru yapmak gerekliliği mevcuttur. Bu vakıflara giderek durumlarını ve ihtiyaçlarını belirten ailelere, destek kapsamında ödemeler yapılmaktadır.  

Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarına dikkat! 2.000 TL trink yatacak

E-Devlet Muhtaç Asker Ailesi Yardımı Başvurusu  

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok işlem artık online olarak yapılabilmektedir. Bir çok başvuruda kullanılan E-Devlet platformu muhtaç asker ailesi yardımı başvurusu için de kullanılmaktadır. E-Devlet'ten Aile Bakanlığı resmi sitesinden Sosyal Yardımlar sekmesinden ilgili desteğe başvurular alınmaktadır.  

Asker desteği Yardım Şartları  

Muhtaç asker yardımları, askerin evli olması durumunda resmi nikahlı eşine, evli değilse ise aynı hanede yaşayan anne veya babasına sağlanmaktadır. Yardıma muhtaç dar gelirli hanelere sağlanan bu desteğin yanı sıra, muhtaçlık derecesine göre aetı bir çok destk ödemesi de sağlanabilmektedir. Askerlik görevini yapan kişinin sosyal güvencesinin olmaması gerekliliğinin bulunduğu başvurularda öte yandna ailenin maddi durumunun zor olması ve temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olması gerekliliğine ek vakfın mütevelli heyeti tarafından yapılan incelemeler sonucunda onay alması gerekmektedir.  

Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarına dikkat! 2.000 TL trink yatacak

Asker Ailelerin Artı Destekler 

SYDV’lere ya da E-Devlet üzerinden yapılan başvurulara istinaden asker ailelerinin hak sahibi olması durumunda artı avantajlar da sağlanmakta. Hanelere sağlanan nakdi yardımlara ek olarak, asker aileleri çeşitli erzak, giysi yardımları ve hatta ücretsiz yemek hizmetinden de faydalanabilmektedir.  

Asker Yardımı Tutarı 

Muhtaç Asker Ailesi Yardım ödemesi ne kadardır? Sorusunun yanıtı merak edilmektedir. Aylık 800 TL olmak üzere 2 ayda bir 1600 TL'lik düzenli olarak ödenmektedir.  

 

 


İLGİLİ HABERLER

Elektrik, telefon, su, doğalgaz! Faturalara 2300 TL destek! Başvurana veriliyor

Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 16 Pro Max’i Geride Bıraktı

Sabah sabah yeni zam açıklandı! Yüzde 64 zam onayı ile asgari ücreti 38.500 TL oldu

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı Yapıyor! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elektrik, telefon, su, doğalgaz! Faturalara 2300 TL destek! Başvurana veriliyor
2
29 Eylül’e kadar gitmeyen 8.087 TL kaybedecek! Son 6 gün uyarı sinyali verildi
3
Sabah sabah yeni zam açıklandı! Yüzde 64 zam onayı ile asgari ücreti 38.500 TL oldu
4
Emekli maaşları belli oldu! Zamlar hesaplarda mı? E-Devlet'ten Hemen Sorgula!
5
Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarına dikkat! 2.000 TL trink yatacak
6
Bakanlıktan dev müjde! Yüzde 60 hibe ile 500.000 TL ödeme yapılacak!
7
Her istifa edeni yüzbinlerce liraya boğabilecek gelişme! Kıdem tazminatı kuralları değişti

Elektrik, telefon, su, doğalgaz! Faturalara 2300 TL destek! Başvurana veriliyor

29 Eylül’e kadar gitmeyen 8.087 TL kaybedecek! Son 6 gün uyarı sinyali verildi

Eline attığın sepette kalacak! 16'lı 79 TL ile cepler şenlenecek

Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarına dikkat! 2.000 TL trink yatacak

Bakanlıktan dev müjde! Yüzde 60 hibe ile 500.000 TL ödeme yapılacak!

Sabah sabah yeni zam açıklandı! Yüzde 64 zam onayı ile asgari ücreti 38.500 TL oldu

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı Yapıyor! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları

Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 16 Pro Max’i Geride Bıraktı

2025'te devreye girecek yeni emeklilik sistemine dair tüm detaylar

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı Yayımlandı: İşte Başvuru Şartları

Galaxy S25 Ultra Bomba Gibi Geliyor: 2025 Yılının En Güçlü Amiral Gemisi

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Maaş ile 100 Memur Alımı İlanı Yayımladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar