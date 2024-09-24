Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarına dikkat! 2.000 TL trink yatacak

Enflasyon rakamları her hanenin geçim derdini daha da zora sokmaya devam ediyor. Bu kapsamda devlet tarafından özellikle de herhangi bir maaşı olmayan ya da sosyal güvencesi bulunmayan hanelere bir çok destek sağlanıyor. Devlet destekleri adı altında bir çok kalemde ödeme, dar gelirli hanelere karşılıksız olarak, tek seferlik ya da düzenli olarak sağlanıyor. Devlet tarafından sağlanan bir destekte Muhtaç durumda olan asker ailelerine sağlanan destek olarak bilinmekteyken, hak sahibi olan bu kapsamda aylık belli bir tutarda destek ödemesi alabilmektedir. Asker aileleri belirlenen maaş ve SGK şartlarını taşıması durumunda her iki ayda bir destek ödemesine hak sahibi olabilmektedir.

Asker Ailesine Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

Asker ailelerini yakından ilgilendiren ve özellikle de dar gelirlilerin hak sahibi olacağı bu destek için, bağlı bulunulan SYDV’lere gidip başvuru yapmak gerekliliği mevcuttur. Bu vakıflara giderek durumlarını ve ihtiyaçlarını belirten ailelere, destek kapsamında ödemeler yapılmaktadır.

E-Devlet Muhtaç Asker Ailesi Yardımı Başvurusu

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok işlem artık online olarak yapılabilmektedir. Bir çok başvuruda kullanılan E-Devlet platformu muhtaç asker ailesi yardımı başvurusu için de kullanılmaktadır. E-Devlet'ten Aile Bakanlığı resmi sitesinden Sosyal Yardımlar sekmesinden ilgili desteğe başvurular alınmaktadır.

Asker desteği Yardım Şartları

Muhtaç asker yardımları, askerin evli olması durumunda resmi nikahlı eşine, evli değilse ise aynı hanede yaşayan anne veya babasına sağlanmaktadır. Yardıma muhtaç dar gelirli hanelere sağlanan bu desteğin yanı sıra, muhtaçlık derecesine göre aetı bir çok destk ödemesi de sağlanabilmektedir. Askerlik görevini yapan kişinin sosyal güvencesinin olmaması gerekliliğinin bulunduğu başvurularda öte yandna ailenin maddi durumunun zor olması ve temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olması gerekliliğine ek vakfın mütevelli heyeti tarafından yapılan incelemeler sonucunda onay alması gerekmektedir.

Asker Ailelerin Artı Destekler

SYDV’lere ya da E-Devlet üzerinden yapılan başvurulara istinaden asker ailelerinin hak sahibi olması durumunda artı avantajlar da sağlanmakta. Hanelere sağlanan nakdi yardımlara ek olarak, asker aileleri çeşitli erzak, giysi yardımları ve hatta ücretsiz yemek hizmetinden de faydalanabilmektedir.

Asker Yardımı Tutarı

Muhtaç Asker Ailesi Yardım ödemesi ne kadardır? Sorusunun yanıtı merak edilmektedir. Aylık 800 TL olmak üzere 2 ayda bir 1600 TL'lik düzenli olarak ödenmektedir.



