Şubat ortasında maaşların neredeyse 2 katı ödenecek! Yüzde 90 maaş zammı açıklandı

2024 yılı deyince şu sıralar akıllara sadece zamlar geliyor. Ürün, hizmet, uygulama, maaş... Tüm kalemlerde zam uygulamaları devam ediyor. Maaş zamları da 2023'ün son 6 aylık dönemi enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında şekillenmeye başlarken, emekli, memur ve asgari ücretli neredeyse aynı oranda zam aldığı yapılan açıklamalarla ortaya çıktı. İlk asgari ücret açıklaması sonrasında 3 Ocak memur maaş zam oranının kesinleşmesi derken, emekli zammı açıklaması maaş alınmasına ramak kala açıklandı. 16 Ocak'ta meclisin tatilden çıkması sonrasında başlayan mesaide emekli zammı için yüzde 42,6 onay verilirken, sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda yeni bir zam daha ilave edildi. Bu sayede emekli maaş zammı da memur maaş zam oranı ile eşitlendi.





BELEDİYE ZAMLARI 2024

Bu zamlar sonrasında kurum kuruluş, belediye, özel sektör zamları da gün gün açıklanmaya başlandı. Öncülük eden belediye zamlarının yanı sıra sadece enflasyon oranına bir kaç puan eklenerek de sağlanan zamlar mevcut. Gün gün belediyeler için de toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor. Belediye yetkilileri ve sendikalar ile düzenlenen toplantılar sonrasında resmi açıklama yapılıyor. Maaş zammı haricinde sosyal yardım zamlarına da imzalar atılabiliyor. Son açıklanan belediye zam oranı yüzde 90 olarak belirlendi. 2023 maaşlarının neredeyse 2 katı maaş olarak açıklanan zam çerçevesinde söz konusu işçi ve kadrolu çalışan adeta bayram etti.





ARAPGİR BELEDİYESİ MAAŞ ZAMMI

Yüzde zam açıklaması yapan belediye Malatya Arapgir Belediyesi olarak açıklandı. Malatya Belediyesi İş Sendikaları ile Arapgir belediyesi yetkilileri arasından düzenlenen sözleşme sonucunda, belediye başkanı Haluk Cömertoğlu mutlu edecek açıklamayı yaptı. Yapılan açıklama kapsamında çalışana yüzde zam verileceği belirtildi.

Genel olarak tüm büyükşehir belediyeleri ya da belediye zamları ile alakalı görüşmeler devam ediyor. Yapılan görüşmeler sonrasında ya sendika tarafından ya da belediye başkanı tarafından bilgilendirmeler de devam ediyor.