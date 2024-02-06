Şubat ortasında maaşların neredeyse 2 katı ödenecek! Yüzde 90 maaş zammı açıklandı

2024 yılının başından beri zam çalışmaları devam ediyor. Düzenlenen toplantılar sonrasında onay verilen zamlar açıklanmaya devam ediyor

Şubat ortasında maaşların neredeyse 2 katı ödenecek! Yüzde 90 maaş zammı açıklandı
Yayın Tarihi:

2024 yılı deyince şu sıralar akıllara sadece zamlar geliyor. Ürün, hizmet, uygulama, maaş... Tüm kalemlerde zam uygulamaları devam ediyor. Maaş zamları da 2023'ün son 6 aylık dönemi enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında şekillenmeye başlarken, emekli, memur ve asgari ücretli neredeyse aynı oranda zam aldığı yapılan açıklamalarla ortaya çıktı. İlk asgari ücret açıklaması sonrasında 3 Ocak memur maaş zam oranının kesinleşmesi derken, emekli zammı açıklaması maaş alınmasına ramak kala açıklandı. 16 Ocak'ta meclisin tatilden çıkması sonrasında başlayan mesaide emekli zammı için yüzde 42,6 onay verilirken, sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda yeni bir zam daha ilave edildi. Bu sayede emekli maaş zammı da memur maaş zam oranı ile eşitlendi.

TL

BELEDİYE ZAMLARI 2024

Bu zamlar sonrasında kurum kuruluş, belediye, özel sektör zamları da gün gün açıklanmaya başlandı. Öncülük eden belediye zamlarının yanı sıra sadece enflasyon oranına bir kaç puan eklenerek de sağlanan zamlar mevcut. Gün gün belediyeler için de toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor. Belediye yetkilileri ve sendikalar ile düzenlenen toplantılar sonrasında resmi açıklama yapılıyor. Maaş zammı haricinde sosyal yardım zamlarına da imzalar atılabiliyor. Son açıklanan belediye zam oranı yüzde 90 olarak belirlendi. 2023 maaşlarının neredeyse 2 katı maaş olarak açıklanan zam çerçevesinde söz konusu işçi ve kadrolu çalışan adeta bayram etti.

tl

ARAPGİR BELEDİYESİ MAAŞ ZAMMI 

Yüzde zam açıklaması yapan belediye Malatya Arapgir Belediyesi olarak açıklandı. Malatya Belediyesi İş Sendikaları ile Arapgir belediyesi yetkilileri arasından düzenlenen sözleşme sonucunda, belediye başkanı Haluk Cömertoğlu mutlu edecek açıklamayı yaptı. Yapılan açıklama kapsamında çalışana yüzde zam verileceği belirtildi.

Genel olarak tüm büyükşehir belediyeleri ya da belediye zamları ile alakalı görüşmeler devam ediyor. Yapılan görüşmeler sonrasında ya sendika tarafından ya da belediye başkanı tarafından bilgilendirmeler de devam ediyor.

Öne Çıkanlar
Çaykur çaylar 59 TL’ye, 40’lı tuvalet kağıdı 149 TL’ye düşüyor! Kapış kapış gidecek indirim kampanyası duyuruldu Çaykur çaylar 59 TL’ye, 40’lı tuvalet kağıdı 149 TL’ye düşüyor! Kapış kapış gidecek indirim kampanyası duyuruldu
Baharatlı Trini Kahvaltısı: İngiliz Şeften Hem Veganlara Hem de Ağzınının Tadını Bilenlere Sebze Roti Tarifi! Baharatlı Trini Kahvaltısı: İngiliz Şeften Hem Veganlara Hem de Ağzınının Tadını Bilenlere Sebze Roti Tarifi!
Elektrikli Araç Piyasasını Darmaduman Edecek Olan Elektrikli BMW X3 Halefi Karda Test Edilirken Görüntülendi Elektrikli Araç Piyasasını Darmaduman Edecek Olan Elektrikli BMW X3 Halefi Karda Test Edilirken Görüntülendi
Çok Okunanlar
Altın fiyatları o gece 250 TL birden uçacak! Görmedim duymadım diyen yandı Altın fiyatları o gece 250 TL birden uçacak! Görmedim duymadım diyen yandı Emeklilere ay sonu şoku! Bunu yapanlara Şubat ayında tek kuruş maaş yok Emeklilere ay sonu şoku! Bunu yapanlara Şubat ayında tek kuruş maaş yok Şubat bitmeden promosyon tek seferde gelecek! 23.050 TL ödeme hesaba şipşak geçecek Şubat bitmeden promosyon tek seferde gelecek! 23.050 TL ödeme hesaba şipşak geçecek Ayda 2500 TL taksitle 300.000 TL kredi! Ziraat Bankası tüm şartları bertaraf etti Ayda 2500 TL taksitle 300.000 TL kredi! Ziraat Bankası tüm şartları bertaraf etti Dolar borçlananlar kaçacak yer arayacak! Az kaldı, o tarihte 10 TL birden uçacak Dolar borçlananlar kaçacak yer arayacak! Az kaldı, o tarihte 10 TL birden uçacak Halkbank'tan Şubat'ta emekliye promosyon müjdesi! 10.000 TL maaş alana 2 katı ödeme yapılıyor Halkbank'tan Şubat'ta emekliye promosyon müjdesi! 10.000 TL maaş alana 2 katı ödeme yapılıyor