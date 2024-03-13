Şubeye giden emekliye 15.000 TL nakit destek! Maaşıyla geçinemeyene müjde!

Bankaların rekabeti kızıştı, emekli maaşı promosyonları zirveye tırmandı! Mart ayındaki güncellemelerle birlikte, bazı bankalar 15 bin TL'ye kadar yüksek promosyon fırsatları sunuyor. Bu yarış, hangi bankanın en cömert promosyonu verdiği konusunda büyük bir merak oluşturdu.

ING Bank, emekli maaşı taşıyan müşterilere özel olarak 10 bin TL'ye kadar nakit promosyon imkanı sağlıyor. Ayrıca, Otomatik Fatura Talimatı uygulamasını kullanarak ek 5 bin TL'ye kadar ek nakit promosyon sunuyor, toplamda 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon fırsatı sunuyor.

Yapı Kredi, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca almaya taahhüt eden müşterilere 12.500 TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor. Belirli gelir aralıklarına göre değişen bu promosyonlar, 3.500 TL'ye kadar olan gelirler için 4.500 TL, 3.500 TL - 7.499 TL arası gelirler için 5.250 TL, 7.500 TL - 9.999 TL arası gelirler için 6.750 TL, ve 10.000 TL ve üzeri gelirler için 7.500 TL.



Akbank, SGK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını nakletmiş ve 3 yıl boyunca bu mali kurumdan maaş almayı taahhüt eden emeklilere 10 bin TL'ye kadar promosyon fırsatı sunuyor. Bununla birlikte, kredi kartlarından gerçekleştirecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için ek nakit ödüllerle birlikte toplamda 12.500 TL ödül avantajından faydalanma imkanları mevcut.

Garanti BBVA, 1-31 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli olan Emekli Promosyon Kampanyası çerçevesinde, 3 bin 500 TL'ye kadar olan emeklilere 4 bin 500 TL, 3 bin 500 TL ile 7 bin 500 TL arasında gelirde bulunanlara 5 bin 250 TL, 7 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında gelirde bulunanlara 6 bin 750 TL, ve 10 bin TL ve üzerinde gelire sahip olanlara 7 bin 500 TL nakit promosyon sunmaktadır.

İş Bankası, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yaptığı anlaşma kapsamında, İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını taşıyan SGK emeklilerine 7.500 TL’ye kadar nakit promosyon ödemesi imkanı tanımaktadır. Bu bağlamda, SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, aylık gelirlerine göre değişen promosyon miktarlarından yararlanma şansına sahiptirler.





DenizBank, emekli maaşını üç yıl süresince almaya karar veren emeklilere 5 bin TL'ye kadar promosyon fırsatı sunmaktadır. Bu özel teklif, emeklilere mali destekte bulunarak ekonomik bir katkı sağlama amacını taşımaktadır.

VakıfBank, emekli maaşı tutarına göre değişen promosyonlarla emeklilere yardım eli uzatmaktadır. 3 bin 500 TL'ye kadar olan emeklilere 3 bin TL, 3 bin 500 TL ile 7 bin 500 TL arasındakilere 3 bin 500 TL, 7 bin 500 TL ile 10 bin TL arasındakilere 4 bin 500 TL, ve 10 bin TL ve üzerinde olanlara 5 bin TL promosyon ödemesi sunmaktadır.

Ziraat Bankası, SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşlarını banka aracılığıyla alan müşterilere çeşitli miktarlarda promosyon imkanı sunmaktadır. Maaş düzeyine bağlı olarak değişen bu özel teklifler, 3 yıl süresince peşin olarak gerçekleştirilmekte olup emeklilere önemli bir maddi katkı sağlamaktadır.