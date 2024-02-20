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Sürücüye müjde! 2,56'lık motorin zammının yarısı bu gece geri alınacak!

Son dakika gelişmelerde bu gece yarısı itibari ile motorine yeni bir indirim uygulamasının devreye gireceği konuşuluyor. EN son 2 TL'nin üzerinde zamlanan motorin 45 TL'yi zorlarken, bu gerginlik bu akşamki indirim ile biraz da olsa rahatlayacağa benziyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 14:20
Sürücüye müjde! 2,56'lık motorin zammının yarısı bu gece geri alınacak!

Brent petrolün varil fiyatındaki dalgalanma motorin ve akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Yaz mevsimi başında yaklaşık 70 dolar civarında yatay seyreden petrol fyatları, küresel olaylardan mütevellit 100 dolarak kadar yükselirken, o dönem akaryakıt fiyatlarına da arka arkaya zam gelmişti. Ekim ayı sonrasında rahatlayan piyasada 80;'li rakamlara kadar düşen brent petrol; akaryakıta da yansımış ve indirim haberleri duyulmaya başlamıştı. Ancak yeni yıldan sonra fiyatlar yine artmaya başladı. Tavan rakamına ulaşan akaryakıt fiyatlarına en son geçtiğimiz hafta zam geldi. Uzmanlar brent petrol fiyatlarındaki artışın devam edeceğini öngörürken, hesaplamalarda rakamlar 130- 140 dolar gibi rakamlara tekabül edeceği konuşuluyor. 

Olması durumunda akaryakıt fiyatlarının yeni rekorları kıracağı tahmin edilirken, son dakika gelişmelerde bu gece yarısı itibari ile motorine yeni bir indirim uygulamasının devreye gireceği konuşuluyor. EN son 2 TL'nin üzerinde zamlanan motorin 45 TL'yi zorlarken, bu gerginlik bu akşamki indirim ile biraz da olsa rahatlayacağa benziyor. 

TL

Gerek döviz kurundaki hareketlilik gerekse de petrol fiyatlarından doğruca etkilenen  akaryakıt fiyatlarında iniş çıkışlı dönem ediyor. 

MOTORİNE İNDİRİM

Motorine 21 Şubat 2024 Çarşamba gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,21 TL'lik indirim bekleniyor. Son zamlar sonrasında benzinin litresi 42 TL civarında iken mazotun litresi ise 4 TL civarında satılıyor. Bu akşam indirim yapılması planlanan mazot fiyatları akabinde fiyatların benzin ile hemen hemen eşit seviyeye ulaşacağı tahmin ediliyor.

45 TL'YE DAYANMIŞTI

Geçtiğimiz hafta motorine büyük zam yapılmış ve fiyatlar 44 TL'yi aşmıştı. Geçtiğimiz hafta yapılan zam 2,56 kurus olurken, bu akşamki indirim ile zammın yarısının alınacağı belirtilmiş bulunuyor.  Yapılması planlanan indirimin sadece motorin fiyatlarını etkileyeceği tahmin edilirken, benzin fiyatlarından henüz bir indirim beklenmediği de belirtilmiş bulunuyor. 

Dünya genelinde yaşanan gerginlikler petrol fiyatlarını etkiliyor. Özellikle de Ukrayna Savaşı ile birlikte başlayan durdurulamaz yükseliş devam ediyor. Akaryakıt zamları aslında bir ülkedeki enflasyonun en yüksek oranda belirleyicisi olarak biliniyor. Yükselen akaryakıt fiyatları taşıma sektörünü ve makine sanayisini etkilerken, ürün ve hizmetler de zam olarak yansıyor. Bu zamlar ise ülkenin enflasyon rakamlarını yükselmesine mahal veriyor

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