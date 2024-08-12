Süt ve süt ürünlerine dev zam kapıda! Kabul edilirse o tarihte yüzde 43 artacak

Ülkemizde enflasyon rakamlarının artması doğrudan ürün ve hizmetlerin maliyetini etkilerken, maliyetin karşılanması adına gün gün yeni zamlar gündeme çıkıyor. Mutfakların vazgeçilmezi olan süt, üreticiler için giderek zorlaşan bir mücadele haline gelirken, yem fiyatları, yakıt fiyatları gibi maliyetlerin artması, üreticinin kar oranını ortadan kaldırıyor. Bu durum da artı zam olarak yansırken son olarak yeni zam talebi süt üreticilerinden gelmiş bulunuyor. Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) tarafından yapılan açıklamada süt ürünlerine zam talebi devreye girdi. Yapılan açıklamada çiğ sütün tavsiye fiyatına yapılan zammın yetersiz kaldığı belirtildi ve yüzde 43,6 oranında bir zam talebinde bulunuldu.

SÜTE TEMMUZ'DA ZAM GELMİŞTİ

Temmuz ayında alınan karar doğrultusunda çiğ sütün üretim maliyeti 17,54 TL olarak belirtilmişti. Dernek bu uygulamnın yetersiz kaldığını sözlerine ekleyerek, yeni fiyat tarifesinin 21,05 TL/lt’nin belirlenmesi gerektiğini savundu. Artan yem, elektrik ve mazot fiyatlarının üreticinin çok az kar yapmasına sebep olduğu belirtilirken, bu kar ile iş gücünün azalacağı ve üretimden çekilmelerin başlayabileceği vurgulandı. TÜSEDAD tarafından sunulan talepte üreticilerin geleceği için bu zammın yapılması gerekliliği belirtildi.





MALİYET FİYATLARINI KARŞILAMIYOR

Elektrik ve mazot fiyatlarının yükselmesi ile birlikte hayvan yemlerinde yaşanan artışların, çiftçilerin belini büktüğü ifade edilirken, süt üretim miktarında düşüş yaşanabileceği ve sektörü zora sokabileceği tehditinin yaşanabileceği konusunda da uyarılarda bulunuluyor. Maliyet zamlarının üreticilerin ceplerini doğrudan etkilediği ifadesinin yanı sıra kırsal ekonominin zora girebileceği de açıklanmış bulunuyor. Yapılan zamların aksine reforme inek ve düve kesim fiyatlarında da mevcut düşüş yaşandığı söylenirken, bu durumun üreticilerin durumunu daha vahim hale getirdiği biliniyor.

TÜSEDAD Başkanı tarafından yapılan açıklamada, "Süt üreticileri sadece geçinmek değil, kâr etmek istiyor. Kırsal bölgelerde üretimin devamlılığı için maliyetlerin üzerine yüzde 20 kâr eklenerek 21,05 TL/lt'lik bir fiyat belirlenmesi gerekiyor. Bu fiyat, sektörde dengeyi sağlayacak ve hem et hem de süt üretiminin sürdürülebilirliğini garanti altına alacaktır" denildi. Eğer ki talebinde kabul edilmesi durumunda çiğ süt fiyatları 17,54 TL'den 21,05 TL'ye yükselecek.