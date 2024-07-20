T.C. Sağlık Bakanlığı 1.468 kadroluk devalım heyecanı yeniden başlıyor!

Eski hükümlü ve Terörle Mücadele Yasası (TMY) statüsünde yer alan bireylere yönelik olarak Sağlık Bakanlığı yeni bir alım fırsatını açıkladı. T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, uzun zamandır beklenilen müjdeli haberi verdi. Eski Hükümlü/TMY statüsünde Sürekli Temizlik Görevlisi alımı yedek listesinde yer alan adaylar için bilgilendirme sunan bakanlık bu kapsamda göreve başlamak için işlemlerin startını verdiğini müjdeledi. Yapılan bu açıklama ile birlikte başvuru yapan birey için hayallerindeki kamu işine bir adım daha yaklaşılma imkanı sunuldu.

17 Temmuz 2024' te startını veren başvuruların 31 Temmuz 2024'e kadar devam edeceği belirtilirken, bu tarihler aralığında yerleşilen il sağlık müdürlüğübe bizzat başvuru yapmak zorunluluğu mevcut.





BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

Açıktan Atama Başvuru Formu: Açıktan atanmak için gereken başvuru formu.

Askerlik Durumu Belgesi: Askerlik hizmetinin durumunu gösteren resmi doküman.

Sağlık Raporu: Kişinin sağlık durumunu belgeleyen rapor.

Adli Sicil/Arşiv Kaydı Belgesi: Adli sicil kaydını veya arşiv kaydını içeren belge.

Eski Hükümlü Belgesi: Daha önce hüküm giymiş olduğunu belirten belge.

Mal Bildirimi Formu: Mal varlığının beyan edildiği form.

Öğrenim Durumuna Ait Belge: Eğitimle ilgili bilgileri içeren belge.

Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi: Sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olduğunuzu gösteren belge.

Başvuru ile alakalı olarak Başvurular posta, kargo veya kurye ile yapılmayacağı belirtilmiş bulunuyor. Öte yandan Eksik veya hatalı belge ile başvuru yapan adayların başvurularının kabul edileyeceği belirtilmiş bulunuyor. Sağlık Bakanlığından temizlik alanında kalifiye birer eleman olarak hayalinizdeki kamu görevine adım atmak için işlemleri başvuru sürecinde tamamlamanız gerekmektedir.

2023 yılı itibarıyla, Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen alım süreci, merakla takp edilmekteydi. . Sağlık Bakanlığı, Merkez ve Taşra teşkilatlarına yönelik olarak toplamda 1.468 kadro tahsis ettiğini açıklamış ve bu kadrolara ilişkin başvuru sürecini dikkatlice planlamıştır. Başvuruların adil bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla kura çekimi noter huzurunda düzenlenmiş ve 12 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bahsi geçen kişiler için ise başvuru süreci başkamış bulunmaktadır.

SAĞLIK BAKANLIĞI TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI

Bakanlık, alım sürecinin her aşamasını resmi web sitesi üzerinden geniş bir kitleye duyurarak, toplumsal bilincin artırılmasına katkıda bulunmuştur. Bu yaklaşım, hem başvuru yapan adayların süreç hakkında bilgi sahibi olmalarına olanak tanımış hem de kamuoyunun sürece olan güvenini pekiştirmiştir. Dolayısıyla, 2023 yılı alım süreci, sağlık sektöründeki istihdam dinamiklerinin geliştirilmesi açısından kritik bir adım olmuştur. Beklentilerin karşılanması, adaletli bir süreç ile mümkün olduğu için, bu tür uygulamalar gelecek için örnek teşkil etmektedir.