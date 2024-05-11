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Taksiye binmeden önce cebinize iyi bakın! Taksi ücretlerine yüzde 40 zam

Taksi fiyatlarına zam. Otobüs, dolmuş, taksi fiyatları maliyet artışı sebebiyle tariflerini arttırırken, gün gün ülke genelinde ardı arkası kesilmeyen zam haberleri de gelmeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 11.05.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 12:04
Taksiye binmeden önce cebinize iyi bakın! Taksi ücretlerine yüzde 40 zam

Özellikle de son bir sene içerisinde akaryakıta zamlar toplu taşıma ücretlerini de arttırmaya devam ediyor. Otobüs, dolmuş, taksi fiyatları maliyet artışı sebebiyle tariflerini arttırırken, gün gün ülke genelinde ardı arkası kesilmeyen zam haberleri de gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz gün açıklaması yapılan bir taksi fiyatlarına zam haberi Mersin'den duyuruldu. Yeni yıl akabinde toplu taşıma ve taksi tarife güncellemesine gidildiği belirtilirken, indi bindi ve açılış fiyatlarına yüzde 40 zam yapıldığı açıklandı. 

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TAKSİ FİYATLARINA ZAM

Yapılan açıklamada yeni düzenlemenin hemen devreye gireceği belirlenirken, başlangıç ücreti %40’lık bir artışla 18 Türk Lirası’ndan 25 Türk Lirası’na çıktı. Aynı zamanda, kilometre başına ücret de 20 Türk Lirası’ndan 28 Türk Lirası’na arttırıldı. Bu değişiklikler, Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın yanı sıra Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı’nın açıklamalarıyla resmiyet kazandı.

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Yakıt, lastik ve yedek parça maliyetlerindeki artışların mahal verdiği bu zammın gün itibari ile uygulamaya geçtiği belirlendi. Sektör temsilcileri müşteri memnuniyetinin her zaman öncelik olduğunu ve taksicilerin, müşterilerine değer veren, güler yüzlü ve kaliteli hizmet sunmaları gerektiğini vurgularken, bu durumun sağlanması için zammın kaçınılmaz olduğu belirtildi.

Dün yapılan düzenleme ile bugün yürürlüğe giren uygulama da ilk bindi ücreti 25 TL'ye ve Km ücreti ise 28 TL'ye yükseldiği ortaya çıktı.

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