Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Özellikle kış soğuklarının etkisini göstermeye başladığı şu günlerde ısınmasını doğalgaz ile sağlayan vatandaş, doğalgaz fiyatlarını yakından takip ediyor. Ay ay doğalgaza zam yapılıp yapılmadığı ya da yapılıp yapılmayacağı açıklamaları ile alakalı gözler yetkililere çevriliyor. Kasım ayına girmemize 1 kala, Kasımayı doğalgaz tarifeleri ile alakalı açıklama yapıldı. Peki Kasım ayında doğalgaza zam gelecek mi? İşte detaylar...

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), Türkiye'de milyonlarca ev ve iş yerini etkileyen Kasım ayı doğalgaz tarifesi ile alakalı açıklama yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamaları sonrasında gelen bu gelişmeyle birlikte, kış aylarında doğalgazda zam olup olmayacağı merak ediliyordu. Ancak BOTAŞ tarafından yapılan açıklama vatandaşı rahatlatırken, Kasım ayında da sabit tutulacağı ifade edildi.

DOĞALGAZA ZAM VAR MI?

Özellikle kış aylarında enerji maliyetlerinin artmasıyla birlikte vatandaşların yakından takip ettiği doğal gaz fiyatlarında, Kasım ayı için herhangi bir zam yapılmayacağı duyuruldu. BOTAŞ'ın internet sitesinde yer alan açıklamada , doğal gazda ayı başı itibari ile geçerli olan abonelik tarifelerinin sabit kalacağı ifade edilirken, konutlar için aracılara Kasım ayında uygulanacak tarife de herhangi bir değişiklik olmayacağı söylendi. Yani bin metreküp doğal gaz için tarife 5 bin 631 lira olacak.

KİMİ KULLANICILARA SABİT DOĞALGAZ TARİFESİ DEVREYE ALINDI

Sadece konut tüketicileri değil, ekmek üreticileri ve elektrik üreticileri için de sevindirici net açıklama yapıldı. Ekmek üreticileri için belirlenen tarife, bin metreküp doğal gaz için 8 bin 549 lira, elektrik üretim amaçlı tarifede ise bin metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olacağı ifade edildi. Yukarıda bahsi geçen rakamlar Kasım ayı boyunca geçerli olacak.