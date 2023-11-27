Tariş 1 kg zeytinyağ fiyatı ne kadar? Tariş 2023 zeytinyağı fiyatları

Zeytinyağı alım satım fiyatlandırmasının açıklamasından sonra marketlerde satılacak olan zeytinyağı ile ilgili yeni haberler tek tek duyurulmaya başlandı. Peki zamlı şekilde zeytinyağ fiyatları ne kadar? 2023 1 kg zeytinyağı fiyatı kaç TL?

Tariş 1 kg zeytinyağ fiyatı ne kadar? Tariş 2023 zeytinyağı fiyatları
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Tariş zeytinyağı alım fiyatına yönelik yaptığı açıklama sonrasında marketlerde satılacak olan zeytinyağı ile ilgili yapılan haberlere toplu bir açıklama getirdi. Vatandaş hakiki olan soğuk sıkım zeytinyağının fiyatlarını detaylı şekilde araştırmaya başladı. İhracat yasasının da söz konusu olduğu zeytinyağında kaliteli ürünlerin piyasada çok az miktarda olduğu aktarıldı. Peki zamlı Tariş fiyatları ne kadar? 2023 Tariş 1 kg zeytinyağı fiyatı kaç TL?

zeytinyağ

2023 ZAMLI ZEYTİNYAĞI FİYATLARI 

Güncel olarak 300 TL’ye dayanmış olan zeytinyağ fiyatının 600 TL çıkarılacağına yönelik yapılan haberlerden sonra sektör temsilcilerinden net bir açıklama getirildi. Yağların çok az miktarda üretildiğini dile getiren sektör temsilcileri Tariş'in belirlemiş olduğu 295 TL fiyatlandırmadaki zeytinyağının en uygun ve kaliteli zeytinyağı olduklarını dile getirdi. Sektör temsilcileri ise normal kalite niteliğinde olan zeytinyağların zamlı fiyatının 200 250 TL civarında olduğunu aktardı.

TARİŞ 1 KG ZEYTİNYAĞ FİYATI 2023 

Tariş yapmış olduğu yazılı açıklama doğrultusunda 2023 2024 sezonu kapsamında zeytinyağ alım fiyatına kilogram başına 295 TL olarak belirlediğini açıkladı. O açıklama sonrasında ise bir çok farklı haber mecrasında zeytinyağ fiyatları ile ilgili dikkat çeken bir çok farklı iddiada bulundu.

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