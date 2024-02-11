Taşıt kredilerinde bomba kampanya! 300.000-400.000 TL'ye kadar bu faiz oranı uygulanacak!

Vakıfbank, otomobil hayallerinizi 400.000 TL taşıt kredisi ile gerçekleştiriyor. İşte ayrıntılar...

Taşıt kredilerinde bomba kampanya! 300.000-400.000 TL'ye kadar bu faiz oranı uygulanacak!
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Otomobil fiyatlarının yükselmesiyle birlikte, araç sahibi olma hayalleri finansman desteği arayışına girdi. Vakıfbank, bu talebi karşılamak adına özel bir taşıt kredisi kampanyası başlatarak 400.000 TL'lik finansman desteği sunuyor.

Vakıfbank, taşıt kredisi ile müşterilerine 48 aya varan vade seçenekleri sunuyor. Bu özel kredi, sıfır veya 5 yaşa kadar ikinci el araçlar için geçerli olup, aracın rehin alınmasıyla birlikte müşterilere ödeme kolaylığı sağlıyor. Ancak, kredi borcu tamamlanana kadar aracın satılmaması şartı, güvenli bir finansman modeli sunuyor.

vakıfbank

Vakıfbank'ın taşıt kredisi çekmek isteyen müşterilere sunduğu cazip faiz oranları dikkat çekiyor. Örneğin, 48 ay vadeli ve 400.000 TL tutarındaki kredi için aylık yüzde 4,09 faiz oranı uygulanıyor. Bu, aylık taksit tutarını 23.065 TL olarak hesaplanmasını sağlıyor.

Ancak, müşterilerin dikkate alması gereken önemli bir husus var: Toplam kredi maliyeti. 400.000 TL'lik kredi, 48 ay boyunca ödendiğinde toplam maliyeti 1,1 Milyon TL'yi buluyor. Yıllık maliyet oranı ise yüzde 86 olarak belirlenmiş. Bu nedenle, kredi kullanacak bireylerin ödeme planlarını dikkatlice gözden geçirmeleri ve mali durumlarına uygun bir seçenek tercih etmeleri önemlidir.

Yeni taşıt kredisi kampanyasıyla Vakıfbank, müşterilerine uygun ödeme seçenekleri ve finansal özgürlük vadederken, araç sahibi olmak isteyenlere eşsiz bir fırsat sunuyor. Ancak, kredi kullanmadan önce detayları inceleyerek, bireysel mali durumu göz önünde bulundurmak herkesin en doğru finansal kararı almasına yardımcı olacaktır.

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