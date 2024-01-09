Taşıt kredisi kullanmak için en doğru zaman! İNG Bank 400.000 TL'yi en düşük faiz ile veriyor

Yeni yılda araç sahibi olmak çok kolay. İNG Bank tarafından başlatılan kampanya kapsamında 400,000 TL'ye varan ödeme düşük faiz imkanı ile sunulacak.

Taşıt kredisi kullanmak için en doğru zaman! İNG Bank 400.000 TL'yi en düşük faiz ile veriyor
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İster sıfır kilometre ister ikinci el araç piyasasında oynamalar devam ediyor. Araç fiyatları düşecek mi, yükselecek mi muamması devam ederken, tam da piyasanın durulmaya başladığı şu dönemlerde araç sahibi olmak isteyen vatandaş, biriktirdiği yatırıma ek olarak taşıt kredilerine yineliyor. Banka faizlerinin artmaya devam edeceği tahminleri üzerine harekete geçen müşteri, sunulan kampanyaları da yakından takip ediyor. 2024 yılına girdiğimiz şu günlerde bankalar müşteri çekmek ve memnuniyeti arttırmak adına çeşitli kredi desteklerini açıklamaya devam ediyor. Sunulan kampanyalar arasında İNG Bank taşıt kredisi kampanyası oldukça ilgi görüyor. Taşıt kredisi kampanyasında düşük faiz oranları yüksek vade imkanları sağlanırken, araç kaskosunun banka ile anlaşmalı firmalar aracılığı ile sağlanması durumunda faiz oranlarının düşürüleceği taahhüdü verilmiş bulunuyor.

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İNG BANK 400,000 TL TAŞIT KREDİSİ KAMPANYASI

ING Bank taşıt kredisi kampanyasında kredi tutarı 1000 TL ile 400 bin TL arasında değişkenlik gösterirken vade olarak ise 3 ay ile 48 ay arasında seçilebilme imkanı sağlanıyor. ING Bank taşıt kredisi sıfır kilometre araçlar ve 8 yaşa kadar olan ikinci el araçlar için kullanılabiliyor. Kredi tahsis ücreti toplam tutarım %0,5'ini geçemezken çekilen kredi de kaza ve hayat sigortası zorunluluğu bulunmuyor.

İNG BANK KREDİ KAMPANYALARINDA ÖNCÜ

Yapılan hesaplamalarda Kredi tahsis ücreti en fazla ₺2.000 olarak belirtilirken kredi faiz oranı, vade tutarı arttıkça 3,29'a kadar düşürülüyor. ING Bank taşıt kredisi kampanyasında teminat olarak ise sadece aracın rehini yeterli oluyor. Şubeye gitmeden başvuru imkanı sağlayan ING Bank taşıt kredi kampanyasına mobil uygulama, internet şubesi ya da telefon bankacılığı aracılığı ile de ulaşılabiliyor.

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2024 yılında ayağını yerden kesecek tutarda araç sahibi olmak isteyen vatandaş taşıtı kredilerine yöneliyor. Bankalar ise sundukları faiz oranları ile dikkatleri çekerken ING Bank taşıt kredisi yılbaşı kampanyası devam ediyor.

İNG BANK TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMA

Bankanın resmi internet sitesinde yapılan hesaplamada en fazla 400 bin TL taşıt kredisi tutarı sağlanırken, 48 ay vadede %3,29 faiz oranı uygulanıyor. Bu kapsamda aylık taksit ise 19.754 TL'ye tekabül ediyor

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