TBMM'de kripto varlık düzenlemeleri içeren yasa kabul edildi! SPK'ya geniş yetki

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, kripto varlıklara ilişkin önemli düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini kabul ederek yasalaştırdı. Bu yeni yasa, kripto piyasasında yatırımcıları korumak ve piyasa dolandırıcılıklarını önlemek amacıyla önemli yenilikler getiriyor.



SPK'YA GENİŞ YETKİLER VERİLDİ

Yeni yasa ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) kripto varlıkların ihracı, satışı ve dağıtımı konusunda geniş yetkiler verildi. Hizmet sağlayıcı kuruluşların ve faaliyetlerin SPK'dan izin alması gerekecek. Bu düzenleme, yatırımcıların korunmasını amaçlarken, hizmet veren firmalara bir dizi yaptırım uygulanmasını da mümkün kılacak. Kripto para kullanıcıları ile ilişkilerin nasıl kurulacağı ve kimlik tespitinin nasıl yapılacağı da bu yasayla düzenlendi.

Kanunla birlikte, hizmet sağlayıcılar için sermaye şartı getirildi. Bu sayede hem yatırımcılar korunacak hem de piyasanın düzenlenmesi sağlanacak. Ayrıca, kripto varlıkların transfer işlemleri kayıt altına alınacak ve belirlenen koşulları taşıyan platformlar yetkilendirilecek. Bankaların da kripto varlık saklama lisansı alması gerekecek.



KRİPTO PİYASASINA SIKI DENETİM

Düzenleme, piyasa dolandırıcılığı ve piyasa bozucu eylemler ile bilgi suistimalinin cezalarını da belirliyor. Piyasa bozucu eylemlerde bulunanlara 246 bin lira ile 6 milyon lira arasında idari para cezası uygulanacak. Bu önlemle, piyasanın daha güvenli ve şeffaf bir şekilde işlemesi amaçlanıyor.

Sermaye piyasalarında bakiyeli hesabı bulunan 12 milyon kişiyi ilgilendiren bu düzenleme, mağduriyetlerin önüne geçmeyi hedefliyor. Yeni yasa ile yasal boşluklar giderilerek, yatırımcıların hakları daha güvenli bir şekilde korunacak.



YENİ KRİPTO YASASI NELER GETİRİYOR?

Sermaye Şartı: Hizmet sağlayıcı kuruluşlar için sermaye şartı getiriliyor.

SPK Yetkisi: Kripto varlıkların ihracı, satışı ve dağıtımı için SPK'ya geniş yetkiler veriliyor.

Kimlik Tespiti: Kripto para kullanıcıları ile ilişkilerin nasıl kurulacağı ve kimlik tespiti düzenleniyor.

Transfer İşlemleri: Kripto varlıkların tüm transfer işlemleri kayıt altına alınacak.

Denetim ve Cezalar: Piyasa dolandırıcılığı ve piyasa bozucu eylemlere yönelik cezalar belirleniyor.

Yeni yasa, kripto piyasasında yatırımcıların haklarını korurken, aynı zamanda piyasanın daha güvenli ve düzenli bir şekilde işlemesini sağlayacak. Bu düzenleme, kripto varlıklarla ilgili mağduriyetlerin önüne geçerek, Türkiye'deki kripto piyasasının daha şeffaf ve güvenli hale gelmesini hedefliyor.