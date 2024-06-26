Bist 100
10.486,7 1%
DOLAR
32,87 -0,05%
EURO
35,15 -0,42%
ALTIN
2.416,47 -0,95%

TBMM'de kripto varlık düzenlemeleri içeren yasa kabul edildi! SPK'ya geniş yetki

Türkiye'de kripto varlıklara yönelik yeni düzenlemeler içeren yasa TBMM'de kabul edildi. Yatırımcıları korumak ve piyasa dolandırıcılıklarını önlemek amacıyla SPK'ya geniş yetkiler verildi.

Yayın Tarihi: 26.06.2024 21:42
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 21:42
TBMM'de kripto varlık düzenlemeleri içeren yasa kabul edildi! SPK'ya geniş yetki

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, kripto varlıklara ilişkin önemli düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini kabul ederek yasalaştırdı. Bu yeni yasa, kripto piyasasında yatırımcıları korumak ve piyasa dolandırıcılıklarını önlemek amacıyla önemli yenilikler getiriyor.

SPK'YA GENİŞ YETKİLER VERİLDİ

Yeni yasa ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) kripto varlıkların ihracı, satışı ve dağıtımı konusunda geniş yetkiler verildi. Hizmet sağlayıcı kuruluşların ve faaliyetlerin SPK'dan izin alması gerekecek. Bu düzenleme, yatırımcıların korunmasını amaçlarken, hizmet veren firmalara bir dizi yaptırım uygulanmasını da mümkün kılacak. Kripto para kullanıcıları ile ilişkilerin nasıl kurulacağı ve kimlik tespitinin nasıl yapılacağı da bu yasayla düzenlendi.

Kanunla birlikte, hizmet sağlayıcılar için sermaye şartı getirildi. Bu sayede hem yatırımcılar korunacak hem de piyasanın düzenlenmesi sağlanacak. Ayrıca, kripto varlıkların transfer işlemleri kayıt altına alınacak ve belirlenen koşulları taşıyan platformlar yetkilendirilecek. Bankaların da kripto varlık saklama lisansı alması gerekecek.

KRİPTO PİYASASINA SIKI DENETİM

Düzenleme, piyasa dolandırıcılığı ve piyasa bozucu eylemler ile bilgi suistimalinin cezalarını da belirliyor. Piyasa bozucu eylemlerde bulunanlara 246 bin lira ile 6 milyon lira arasında idari para cezası uygulanacak. Bu önlemle, piyasanın daha güvenli ve şeffaf bir şekilde işlemesi amaçlanıyor.

Sermaye piyasalarında bakiyeli hesabı bulunan 12 milyon kişiyi ilgilendiren bu düzenleme, mağduriyetlerin önüne geçmeyi hedefliyor. Yeni yasa ile yasal boşluklar giderilerek, yatırımcıların hakları daha güvenli bir şekilde korunacak.

YENİ KRİPTO YASASI NELER GETİRİYOR?

Sermaye Şartı: Hizmet sağlayıcı kuruluşlar için sermaye şartı getiriliyor.

SPK Yetkisi: Kripto varlıkların ihracı, satışı ve dağıtımı için SPK'ya geniş yetkiler veriliyor.

Kimlik Tespiti: Kripto para kullanıcıları ile ilişkilerin nasıl kurulacağı ve kimlik tespiti düzenleniyor.

Transfer İşlemleri: Kripto varlıkların tüm transfer işlemleri kayıt altına alınacak.

Denetim ve Cezalar: Piyasa dolandırıcılığı ve piyasa bozucu eylemlere yönelik cezalar belirleniyor.

Yeni yasa, kripto piyasasında yatırımcıların haklarını korurken, aynı zamanda piyasanın daha güvenli ve düzenli bir şekilde işlemesini sağlayacak. Bu düzenleme, kripto varlıklarla ilgili mağduriyetlerin önüne geçerek, Türkiye'deki kripto piyasasının daha şeffaf ve güvenli hale gelmesini hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

3 yıllık söz verene Denizbank'tan 50.000 TL hediye! Bir kuruşu bile geri alınmayacak

En utangaç burçlar belli oldu! Onlar birine selam vermekten bile çekiniyorlar

2002-2003-2004 SGK girişlilere emeklilik tablosu çıktı! 49 yaşında emekliliğin formülü var!

30 gün içinde bunu yapmayanlar yandı! 81 ilde paralar indirimsiz toplanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
4
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
5
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
6
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
7
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı

Toz şeker, taze peynir, sıvı deterjan indirimde! A101 26-27-28 Haziran aktüel ürünler indirimi başladı

Emeklilere 26-27 Haziran piyangosu vurdu! Hesaplarına 8000 TL maaşa ek ödeme yatacak

Ayda sadece 5000 TL taksit öderim diyen başvursun! Dev ihtiyaç kredisi kampanyası başladı

En utangaç burçlar belli oldu! Onlar birine selam vermekten bile çekiniyorlar

30 gün içinde bunu yapmayanlar yandı! 81 ilde paralar indirimsiz toplanacak

3 yıllık söz verene Denizbank'tan 50.000 TL hediye! Bir kuruşu bile geri alınmayacak

2002-2003-2004 SGK girişlilere emeklilik tablosu çıktı! 49 yaşında emekliliğin formülü var!

Kahvenin yanında iyi gidiyor! Evde latte pasta yapmak aslında bu kadar kolaymış

Tarih verildi; borçlarınızı devlet kapatacak! 50.000 TL’den başlıyor

1994 ve sonrasında işe girenlere 10 yıllık primle emeklilik yolu göründü! Listeden hemen kontrol edin

17 Temmuz'da emekliye müjde! En düşük maaş 15.000 TL'ye çıkıyor

Ehliyet alamıyorum diye üzülenler dikkat! Artık o kişilere de ehliyet verilecek