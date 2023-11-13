TCKN 0,2,4,6,8 olanlara Ocak 2024 MÜJDESİ! Enflasyon en çok onlara yaradı

Ocak ayında memur maaşı katsayısı oranında sosyal yardım ödemelerine de zam yapılacak. 2024 Ocak ayına 2 aydan az bir vakit kala yapılacak olan zam gelişmeleri yakından takip ediliyor. Memur maaşı zam oranı ile birlikte emekli maaşı zamları da merakla araştırılıyor. Bu zamlar ile birlikte evde bakım maaşı, engelli aylığı ve dul ve yetim maaşlarına da zam yapılacak.

SOSYAL DESTEKLERE TEMMUZ ZAMMI YAPILMIŞTI

Temmuz ayında yaşanan önemli gelişmeler sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destek ödemelerine zam yapıldığını duyurmuştu. 65 yaş aylığı, dul ve yetim aylığı ile birlikte evde bakım maaşı zamlanmıştı. Bu kapsamda sosyal yardım alanların zamlı miktarları açıklanmıştı.





Sosyal yardım ödemeleri dar gelirli vatandaşın refah seviyesini arttırmak amacıyla devlet tarafından sağlanan destekler olarak bilinmektedir. E-devlet üzerinden yapılan başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sitesinden de tamamlanabilmektedir. Başvuru sonrasında sosyal inceleme raporu başvuran bireyin, hak sahibi olabilmesi için yapılıyor. Her ay düzenli olarak hak sahiplerinin banka hesaplarına bu destek ödemeleri sağlanıyor.

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİNE OCAK 2024 ZAMMI

Temmuz ayı itibarıyla yeni düzenleme yapılan sosyal yardım ödemeleri konusunda Ocak ayında da zam bekleniyor. Her sene memur maaşlarına iki kere zam yapılıyor. Memur maaş katsayısında yaşanan artış kapsamında engellilere, yaşlılara, çocuklara, hastalara kadar çok sayıda kesime sağlanan destekler de bu zamdan nasibini alıyor.OVP kapsamında yıl sonu TÜFE tahmini %65 olarak açıklanırken enflasyon farkı ile birlikte yüzde 49.46'ya ulaşacağı belirtiliyor. Ocak 2024 sosyal destek zamları merakla araştırılıyor. Uzmanlar sosyal destek ödemeleri ile alakalı zam oranları tahmininde bulunuyor.

OVP kapsamında yıl sonu TÜFE tahmini %65 olarak açıklanırken enflasyon farkı ile birlikte yüzde 49.46'ya ulaşacağı belirtiliyor. Ocak 2024 sosyal destek zamları merakla araştırılıyor. Uzmanlar sosyal destek ödemeleri ile alakalı zam oranları tahmininde bulunuyor.





YAŞLILIK MAAŞI 2024 OCAK ZAMMI

65 yaş aylığı Diğer adıyla yaşlılık aylığı olarak bilinen düzenli destek, sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üzerindeki bireye sağlanıyor. Temmuz ayında yapılan zam sonrasında 2348 TL olarak ödenen 65 yaş aylığı OVP tahmini kapsamında 3509 lira olarak Ocak ayından itibaren ödeneceği tahmin ediliyor. Hane geliri, asgari ücretin altında olan bireyler 65 yaş aylığından faydalanıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMLANACAK

Evde bakım aylığı da Ocak 2024 zammından nasibini alacak olan destek ödemesi olarak biliniyor. Kendi işini kendi göremeyen yaşlı ve engelliler için sağlanan 5.097 TL tutarındaki evde bakım desteği tahminler kapsamında 7.619 liraya çıkacağı belirtiliyor. Engelli aylığı da Ocak ayında zamlanacak. Engel oranına göre ödenen engelli aylığı yüzde 46-69 olanlar için %49 zam tahmini sonrasında 2.801 TL'ye çıkartılacağı tahmin edilirken, %70 üzeri engelli bireye ise 4.202 TL olarak ödenmesi bekleniyor.





Devlet ağır hastalara da destek ödemesi sağlanıyor. Tüberküloz veya SSPE hastaları da Aylık 5.097 TL destek ödemesi alabiliyor. Zam sonrasında 7.619 liraya ulaşacağı tahminleri ile birlikte ilave aylık 600 lira bakım yardım ödemesi de eklenerek toplamda 8.219 liraya çıkması planlanıyor.

SED DESTEĞİ OCAK 2024 ZAMMI

Çocuklara sağlanan SED ödemesi desteği de zamlanacak. 2421 lira ile 4.358 lira arasında değişen SED desteği ödemeleri 6.514 liraya kadar yükselebilecek.

Sosyal yardımdan faydalanan vatandaşlar yeni ödeme miktarlarını e-devlet üzerinden sorgulayabilmektedirler. Öte yandan ödeme tarihleri de e-devlet hesabında yer almaktadır. T.C kimlik numaralarının son hanesine göre kimi destek ödemeleri için tarih belirlenmektedir. Tckn son rakamı 0,2,4,6,8 olanlar Ayın ilk 5 günü içerisinde ödemesini alırken 1, 3, 5 ,7, 9 olanlar ise her ayın 6-10. günleri arasında ödemelerini alabilmektedir. Vatandaşlara sağlanan bu imkanlardan faydalanabilmek için gerekli şartları sağladığını düşünen vatandaş e-devlet Platformu üzerinden başvurusunu tamamlayabilirler