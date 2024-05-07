TCKN 6 ve 8 olanlar Dikkat! Ziraat Bankası IBAN'a bakmayan çok şey kaçıracak

Devlet, ihtiyaç sahibi ailelere ve vatandaşlara yönelik destek ödemelerine ara vermeden devam ediyor. Hükümet tarafından çok sayıda kalemde sosyal yardım ödemesi mevcut iken, çiftçilere sağlanan destekler için aracı Tarım ve Orman Bakanlığı oluyor. Bakanlık tarafından ÇKS kaydı olan üretici ya da hayvancılıkla uğraşan bireye özel bir çok destek ödemesi mevcut iken, bu destekler bakanlığı yapılan başvuruların değerlendirmesi ile sonuçlanıyor.

Nisan ayında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal yardım ödemeleri ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da tarımsal destek ödemeleri gerçekleşti. Nisan ayına ait tüm ödeme kalemleri bakanlık tarafından sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna sunulurken, tarımsal destek ödemeleri ile alakalı gelişmeler de duyuruldu. Konu ile alakalı olarak desteklerin Mayıs ayağı taksitleri ile alakalı da tarih ve tutar bilgilendirmesi yapıldı. her iki bakanlık da mayıs ayına yönelik destek programlarını resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.





Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Tarımsal Destek ödemeleri ile alakalı gelişmeler duyuruldu. Nisan ayına ait üçüncü tarım destek ödemelerini geçtiğimiz Cuma günü çiftçilerin hesaplarına yatırdı. 7 farklı alt başlıktan oluşan bu destek ödemeleri arasında süt desteği, T.C. kimlik numarasının son 6 ve 8 rakamına göre bugün saat 18.00'den sonra hak sahiplerine ulaşacak. Buzağı desteği ise önümüzdeki Cuma günü hesaplara aktarılacak.

MAYIS AYI TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Mayıs ayında da Tarımsal Destek Ödemeleri hesaplara aktarılacak konu ile alakalı olarak bakanlık tarafından destek kalemleri ile alakalı bilgilendirme sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna sunulacak. Destekler genel olarak her Cuma hesaplara yanımlanırken, TCKN'ye göre Salı gününe de sarkmaktadır. Önüzümdeki CUma TCKN'ye göre destekler hesaplara aktarılacak.