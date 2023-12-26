TCKN ile başvurana 50 Bin TL ötelemeli kredi Vakıfbank’ta! Periyodunuzu kendiniz seçin

Vakıfbank tarafından başlatılan kredi kampanyasında erteleme fırsatı sunulurken, ödeme periyodunuzu da kendiniz belirleyeceksiniz.

TCKN ile başvurana 50 Bin TL ötelemeli kredi Vakıfbank’ta! Periyodunuzu kendiniz seçin
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Acil ödemesi olan ya da tüm borçlarını bir araya toplamak isteyen sayısında son zamanlarda yaşanan artış, bankaların iştahını kabartmışa benziyor. Bankalar müşteri sayısını artrırmak ya da hizmet satmak adına ay ay yeni kampanyalarını sunuyor. Vakıfbank'ta müşterisinin ihtiyacına cazip kampanyalar sunarken, son olarak açıklanan kampanya kapsamında 50,000 TL'ye kadar kredi kullanımına periyot belirleme seçeneği ve erteleme imkanı sunuyor. Vakıfbank'tan kredi kullanacak olan müşteri, isteği periyotlarla kredi kullanma imkanı sağlarken 1, 2, 3 dönem erteleme imkanı da kazanabiliyor. Düşük faiz imkanı ile sunulan kredinin geri ödemesi de diğer bankalara istinaden daha az tutarla sağlanıyor.

VAKIFBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

Vakıfbank ihtiyaç kredisi kampanyası ile alakalı detaylar ve hesaplama aracı bankanın resmi internet sitesinde yer alıyor. Banka tarafından açıklanan kredi kampanyasında en dikkat çeken detay 3 aya kadar erteleme imkanı olurken, diğer taraftan web başvurularında istenilen periyotta ödeme kolaylığı sağlanıyor.

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3 ay ertelemeli olarak geri ödemeye başlayacağınız krediniz için bu erteleme süreci, maddiyatınızı düzene sokmak adına sunulan bir fırsat olarak biliniyor. Tercihe bağlı olarak erteleme seçeneği sunulurken, isteyen müşteri kredi kullandığı tarihe istinaden bir sonraki ay normal ödemesine başlayabiliyor.

KREDİ PERİYODUNUZU SEÇİN

Vakıfbank tarafından sağlanan diğer bir avantaj da esnek ödeme planı olarak ortaya çıkarken, 1 ay, 2 ay, 3 ay gibi periyotlar ile geri ödeme imkanı sağlanabiliyor. Vakıfbank tarafından başlatılan kredi kampanyasının faiz oranı da diğer bankalara göre daha oranda açıklanmış bulunuyor. Son aylarda faiz oranlarının %4 üzerinde seyretmesine istinaden Vakıfbank kredi kampanyasında faiz oranı 3,95 olarak uygulanıyor. Bu durum da aylık tutarı düşürüp, müşterinin cebinden daha az kredi ödemesi çıkmasını sağlıyor.

Vakıfbank resmi internet sitesinde yer alan hesaplama aracında 3 ay ertelemeli olarak 50.000 TL kredi kullanan bir vatandaş erteleme ya da periyot seçeneklerinin hangisi seçerse seçsin geri ödeme olarak yüzde 3.95 faiz imkanından faydalanabiliyor.

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