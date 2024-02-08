TCMB Başkanı'ndan seçim zammı! Elektrik ve doğalgaz zammı kararı verildi

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bugün Enflasyon Raporu 2024-1 toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Enflasyon rakamları, zamlar ve faizler konusunda değerlendirmesini sunan Karahan, seçim sonrası yapılabilme ihtimali olan zamları da değerlendirdi. Yeni yıl zamları ile birlikte enflasyon farklarından bir tek enerji piyasasının etkilenmediği ve elektrik ile doğalgaz fiyatlarına bir süredir zam yapılmadığı biliniyor. Toplantı sonrasında konu ile alakalı kendisine yöneltilen soruları ivedilikle yanıtlayan Karahan, zamlar konusunda da açıklama yaptı. Yaptığı açıklama sonrasında enerji piyasasında zamların olabileceği konusuna değindi.

Ankara'da düzenlenen Merkez Bankası Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı sonrasında Fatih Karahan toplantı kararlarını açıkladı. Yıl sonu enflasyon tahmini yapan Karahan faiz konusunda da açıklamalarda bulundu. Politika faizlerini arttırılması konusunda gereken sıklığın korunacağı açıklamasını yapan Karahan, 2024 yılı sonunda enflasyonun %36, 2025 yılında %14 ve 2026 sonunda ise %9 olarak açıklanabileceği tahmininde bulundu.





MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZLERİ ARTACAK MI?

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan faiz konusuna da değinerek ek bir faiz artışının şu anda gerekli olmadığını ancak görünümün bozulması ile birlikte tekrardan değerlendirilmeye alınacağını belirtti.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZA ZAM GELECEK Mİ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yeni başkanı Fatih Karahan göreve başladığı gün itibariyle ilk kez düzenlenen toplantı sonrasında gazetecilerin karşısına çıktı. Geçtiğimiz hafta görev koltuğuna oturan Karahan ilk defa kamuoyu karşısında gazetecilerin kendisine sorduğu soruları cevapladı. Seçim sonrası her ürün ve hizmete zam geleceği konusunda kendisine yönelten sorulara cevap veren Fatih Karahan özellikle de elektrik ve doğalgaza yapılması muhtemel zamlar konusunda değerlendirmede bulundu





Elektrik ve doğalgaza seçimler sonrasında zam beklentisi olduğunu açıklayan Karahan, enflasyon rakamları sebebiyle artış gösterebileceğini sözlerine ekledi. Uzun süredir enerji fiyatlarından stabil seyrettiğini belirten başkanın açıklaması sonrasında, bu artışların seçim sonrasına ertelendiği iddia edildi. Kendisine yöneltilen enerji fiyatlarındaki zam konusundaki soruyu cevaplayan Karahan; enflasyon tahminlerini yaparken yapılabilecek olan zamları da değerlendirdiklerini belirtti. Öne çıkan enerji fiyatlarının zamlanması konusunda elektrik ve doğalgazda bir düzenleme yapılmasının beklendiğini söyledi