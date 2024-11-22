TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan tarafından geçtiğimiz gün politika faizi ile alakalı değerlendirme yapıldı. Geçtiğimiz sene arka arkaya alınan faiz artırım kararları akabinde stabilite bir süredir devam ediyor. Politika faizleri Mart ayından bu yana yüzde 50 seviyesinde tutuluyor. Ekonominin düzelmesine işaret olan bu faktörün akabinde faiz indirim sürecine ne zaman girileceği ile alakalı açıklamalar da merakla takip ediliyor. Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarına göre, aylık enflasyonda belirgin bir düşüş görüldüğü takdirde faizlerde gevşemeye gidileceği belirtilirken, 20254 yılı içerisinde düşüşün yaşanacağı tahminleri sunuluyor.

FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN GELECEK

Faiz indiriminin 2025 yılı içerisinde gelip gelmeyeceği ile alakalı meraklı bekleyiş devam ediyor. Ancak ekonomistler, enflasyonun tam olarak kontrol altına alınabilmesi için daha uzun bir süreye ihtiyaç duyulabileceği konusunda uyarılarını sunarken, özellikle gıda fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmaların enflasyon üzerindeki baskıyı arttırdığı ifade ediliyor.

Merkez Bankası'nın, faiz indirimine ne zaman gideceği konusunda ekonomistler arasında farklı görüşler mevcut. Yukarıdaki gibi belli bir vaktin geçmesi gerektiğini savunanlar gibi, bir çok ekonomist, faiz indiriminin aralık ve ocak aylarında gerçekleşeceğini belirtiyor.

Ancak, Merkez Bankası'nın karar metninde ise bu süreç ile alakalı bazı yorumlar da yapılmaya başlamış bulunuyor.

PARA POLİTİKASINDA SIKILAŞMA DEVAM EDİYOR

Kasım ayı Para Politikası Kurulu karar metninde, faiz indirimi için bir ipucu yer aldı. Metni incelendiğinde, Merkez Bankası'nın aylık enflasyon verileri üzerinde kalıcı bir düşüş sağlanmadan sıkı para politikası duruşunu sürdüreceği belirtilirken, metinde “Aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir” bilgisi yer aldı.

TCMB’DEN EKONOMİ YORUMU

Karar metninde, maliye politikasının artan eşgüdümünün dezenflasyon sürecine katkıda bulunacağı ifade edildi. faiz indirimi ile ilgili beklentiler yıl sonuna doğru artışına devam ederken, TCMB’nin dikkatli ve temkinli çalışmalarının devam ettiği ifade ediliyor.