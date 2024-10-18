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TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Ay ay Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) tarafından alınan politika faizi kararları yakından takip ediliyor.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 13:24
TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Ay ay Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) tarafından alınan politika faizi kararları yakından takip ediliyor. Kredi kartı ve kredi faizlerini yakından ilgilendiren politika faizi, mevduat faizlerini de etkiliyor. Artan politika faizleri mevduat faizlerinde de yükselişe mahal verirken, yatırımcıya bu durum artı kazanç olarak dönebiliyor. Geçtiğimiz seneden bu yana artışını sürdüren son aylarda stabil bırakılan politika faizi, mevduat faizlerini adeta hortlatırken, 32 günlük faizler yüzde 54’e kadar ulaşmış bulunuyor. Kıyıda köşede yatırımı olan mevduat faizleri konusunda banka banka dolaşmaya devam ediyor. Her vade sonunda dikkatle takip edilen kampanyalar ay ay yenileri ekleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aldığı son karar, mevduat faizlerinde de etkisini göstermeye başladı. Hal bu iken yükselen faizlere ek olarak bankalar tarafından düzenlenen kampanyalar da vatandaşın yatırımını kat be kat arttıracağa benziyor. Ekonomik beklentilerin tepe noktasında olduğu bu dönemde, bankalar arası rekabet yükselmişken, 500 bin TL'lik mevduatın aylık getirisi de çok yük seviyelere ulaştı.  

TCMB FAİZ İNDİRİMİ KARARI BEKLENİYORDU 

Aylık anketlerde Ekim ayında TCMB kararlarında faiz indirimi kararına gidileceği tahminleri oluşurken, stabil bırakıldığı açıklaması ekonomistler dahil herkesi şaşırttı. Merkez Bankası'nın kararının hemen ardından, birçok banka 500 bin TL'lik mevduatlar için faizleri revize ederken, banka banka kampanyalar ile birlikte sunulan faizler şu şekilde sıralandı;  

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Bankaların sunduğu faiz oranları incelendiğinde, en yüksek getiriyi sağlayan bankaların başında Alternatif Bank geliyor. Bu banka, 500 bin TL'lik bir mevduata aylık 22.000 TL gibi oldukça yüksek bir getiri sunuyor. Diğer yüksek faiz veren bankalar ise şu şekilde sıralanıyor. 

YAPI KREDİ 

Faiz Oranı: %40,00 

Net Getiri: 16.219 TL 

Vade Sonu Tutarı: 516.219 TL 

İŞ BANKASI 

Faiz Oranı: %42,00 

Net Getiri: 17.030 TL 

Vade Sonu Tutarı: 517.030 TL 

QNB FİNANS BANK 

Faiz Oranı: %45,00 

Net Getiri: 18.247 TL 

Vade Sonu Tutarı: 518.247 TL 

GARANTİ BBVA 

Faiz Oranı: %47,00 

Net Kazanç: 19.005,46 TL 

Vade Sonu Tutarı: 519.005,46 TL 

AKBANK 

Faiz Oranı: %49,00 

Net Getiri: 19.868 TL 

Vade Sonu Tutarı: 519.868 TL 

DENİZBANK 

Faiz Oranı: %50,00 

Net Getiri: 20.274 TL 

Vade Sonu Tutarı: 520.274 TL 

FİBABANK 

Faiz Oranı: %52,00 

Net Kazanç: 21.027,32 TL 

Vade Sonu Tutarı: 521.027,32 TL 

TEB 

Faiz Oranı: %52,00 

Net Kazanç: 21.027,32 TL 

Vade Sonu Tutarı: 521.027,32 TL 

ING 

Faiz Oranı: %52,00 

Net Getiri: 21.085 TL 

Vade Sonu Tutarı: 521.085 TL 

TÜRKİYE FİNANS 

Faiz Oranı: %53,00 

Net Getiri: 21.490 TL 

Vade Sonu Tutarı: 521.490 TL 

ALTERNATİF BANK 

Faiz Oranı: %54,00 

Net Kazanç: 21.836,07 TL 

Vade Sonu Tutarı: 521.836,07 TL 

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