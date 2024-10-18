TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Ay ay Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) tarafından alınan politika faizi kararları yakından takip ediliyor. Kredi kartı ve kredi faizlerini yakından ilgilendiren politika faizi, mevduat faizlerini de etkiliyor. Artan politika faizleri mevduat faizlerinde de yükselişe mahal verirken, yatırımcıya bu durum artı kazanç olarak dönebiliyor. Geçtiğimiz seneden bu yana artışını sürdüren son aylarda stabil bırakılan politika faizi, mevduat faizlerini adeta hortlatırken, 32 günlük faizler yüzde 54’e kadar ulaşmış bulunuyor. Kıyıda köşede yatırımı olan mevduat faizleri konusunda banka banka dolaşmaya devam ediyor. Her vade sonunda dikkatle takip edilen kampanyalar ay ay yenileri ekleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aldığı son karar, mevduat faizlerinde de etkisini göstermeye başladı. Hal bu iken yükselen faizlere ek olarak bankalar tarafından düzenlenen kampanyalar da vatandaşın yatırımını kat be kat arttıracağa benziyor. Ekonomik beklentilerin tepe noktasında olduğu bu dönemde, bankalar arası rekabet yükselmişken, 500 bin TL'lik mevduatın aylık getirisi de çok yük seviyelere ulaştı.

TCMB FAİZ İNDİRİMİ KARARI BEKLENİYORDU

Aylık anketlerde Ekim ayında TCMB kararlarında faiz indirimi kararına gidileceği tahminleri oluşurken, stabil bırakıldığı açıklaması ekonomistler dahil herkesi şaşırttı. Merkez Bankası'nın kararının hemen ardından, birçok banka 500 bin TL'lik mevduatlar için faizleri revize ederken, banka banka kampanyalar ile birlikte sunulan faizler şu şekilde sıralandı;

Bankaların sunduğu faiz oranları incelendiğinde, en yüksek getiriyi sağlayan bankaların başında Alternatif Bank geliyor. Bu banka, 500 bin TL'lik bir mevduata aylık 22.000 TL gibi oldukça yüksek bir getiri sunuyor. Diğer yüksek faiz veren bankalar ise şu şekilde sıralanıyor.

YAPI KREDİ

• Faiz Oranı: %40,00

• Net Getiri: 16.219 TL

• Vade Sonu Tutarı: 516.219 TL

İŞ BANKASI

• Faiz Oranı: %42,00

• Net Getiri: 17.030 TL

• Vade Sonu Tutarı: 517.030 TL

QNB FİNANS BANK

• Faiz Oranı: %45,00

• Net Getiri: 18.247 TL

• Vade Sonu Tutarı: 518.247 TL

GARANTİ BBVA

• Faiz Oranı: %47,00

• Net Kazanç: 19.005,46 TL

• Vade Sonu Tutarı: 519.005,46 TL

AKBANK

• Faiz Oranı: %49,00

• Net Getiri: 19.868 TL

• Vade Sonu Tutarı: 519.868 TL

DENİZBANK

• Faiz Oranı: %50,00

• Net Getiri: 20.274 TL

• Vade Sonu Tutarı: 520.274 TL

FİBABANK

• Faiz Oranı: %52,00

• Net Kazanç: 21.027,32 TL

• Vade Sonu Tutarı: 521.027,32 TL

TEB

• Faiz Oranı: %52,00

• Net Kazanç: 21.027,32 TL

• Vade Sonu Tutarı: 521.027,32 TL

ING

• Faiz Oranı: %52,00

• Net Getiri: 21.085 TL

• Vade Sonu Tutarı: 521.085 TL

TÜRKİYE FİNANS

• Faiz Oranı: %53,00

• Net Getiri: 21.490 TL

• Vade Sonu Tutarı: 521.490 TL

ALTERNATİF BANK

• Faiz Oranı: %54,00

• Net Kazanç: 21.836,07 TL

• Vade Sonu Tutarı: 521.836,07 TL