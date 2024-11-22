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TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB'nin faiz indirim uyarıları, mevduat faizlerini etkiliyor; sadece 4 bankanın yüksek faiz sunduğu belirtiliyor.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 10:59
TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

Bankalarda Panik: Faiz Düşüşleri Başlıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) önümüzdeki dönem için alacağı faiz kararları, mevduat sahipleri arasında büyük bir merak uyandırıyor. Uzmanlar, faiz indirimlerinin kapıda olduğu uyarısında bulunurken, mevduat faizlerinde yükselişin sona ereceği de ifade ediliyor.

Mevduat Faizleri Yavaş Yavaş Düşüyor

Kısa sürede %53’lere kadar çıkan mevduat faizleri, son günlerde hız kaybediyor. Şu anda %50 ve üzeri faiz sunan banka sayısının az bulunduğu ve vatandaşların yüksek getiri arayışı içinde olduğu dikkat çekiyor. İşte en çok faiz veren bankalar:

  • Alternatif Bank: VOV Hesap - %53
  • Odea Bank: Oksijen Hesap - %52
  • CEPTETEB: %52 (30 gün geçerli)
  • ING Bank: Turuncu Hesap - %52

  • TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

Mevduat Faizlerinde Yüksek Oranlar Belirli Şartlara Bağlı

Yüzde 50’nin üzerinde faiz veren bankaların bazı koşulları bulunmakta. Yeni müşteri olma, vadesiz hesapta belirli bir bakiye bulundurma ya da kredi kartı ile harcama yapma gibi kurallar, yatırımcıları düşündürüyor.

Kısa Vadeli Mevduatlar Düşüşte

Kısa vadeli mevduat faizlerinin de gerileyerek %43-45 bandına kadar düştüğü bildirilmektedir. Orta vadeli mevduatlarda ise faiz oranlarının %40’ın altına indiği gözlemleniyor. Uzmanlar, yatırımcıların hızlı hareket etmesi gerektiği konusunda uyararak, yüksek faiz oranlarının son günlerini yaşadığımızı belirtiyorlar.

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