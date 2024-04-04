TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı: Faizler rekor seviyede ama herkes kredi çekiyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç kredisi faizleri tarihi rekorlar kırarak yüzde 86'nın üzerine çıkarken, ticari kredi faizleri yüzde 66'yı aşmayı başardı. TL mevduat faizlerinde de sert bir yükseliş görüldü ve yüzde 64'ü aştı.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 29 Mart ile biten haftada 91 milyar 793 milyon 722 bin lira azalarak 15 trilyon 923 milyar 158 milyon 372 bin liraya geriledi.

Özellikle ihtiyaç kredisi faizleri her hafta artış gösterirken, 22 Mart haftasında yüzde 76 seviyesine ulaşan faiz oranları, geçen hafta yüzde 86,2'ye yükselerek rekor kırdı.

1-3 aylık TL mevduat faizleri yüzde 59,5'ten yüzde 64,3'e, ticari kredi faizleri ise yüzde 62,7'den yüzde 66,3'e çıktı.

Bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,66 düşüşle 8 trilyon 560 milyar 405 milyon 96 bin lira, YP cinsinden mevduat ise yüzde 1,25 azalışla 6 trilyon 625 milyar 662 milyon 463 bin lira olarak kaydedildi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,77 artışla 1 trilyon 533 milyar 901 milyon 571 bin liraya, taksitli ticari krediler yüzde 1,22 artarak 1 trilyon 455 milyar 598 milyon 829 bin liraya, kredi kartı bakiyesi ise yüzde 3,56 artışla 1 trilyon 817 milyar 253 milyon 891 bin liraya ulaştı.

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi ise 29 Mart itibarıyla 153 milyar 535 milyon 558 bin lira artarak 12 trilyon 415 milyar 546 milyon 698 bin liraya yükseldi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,21 artış gösterdi.