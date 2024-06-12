TEB’den rekor faiz! Hesaba adeta para akıyor

Ocak ayındaki durağanlığı sonrasında Mart ayı itibari ile kendi rekorunu kıran mevduat hesapları ile alakalı son zamanlardaki durağan ilerleyiş devam ederken, yatırımcı bu dalgalanma ile birlikte yatırım yaparken doğru seçimi yapmakta zorlanmaya başladı. Kıyıda köşede yılların birikimi olsun, bir yerden gelen toplu para olsun en kazançlı şekilde değerlenmesini isteyen ve enflasyon karşısında ezilmemesini sağlayan bir yol araya yatırımcı kara ortak olmak adına ay ay araştırmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda yüzde 670’a kadar yükselen faiz oranları yüzde 50 ortalamaya kadar düşse de son zamanların yine en karlı yatırım aracı olarak biliniyor ve tercih edilebilirliği de gün gün artmaya devam ediyor. Bankalar tarafından da yeni kampanyalar hazırlanabiliyor. Bankaların sunduğu kampanyalar arasında en yüksek oranı veren banka kazanan olurken, yeni müşterilere ya da belli tutarın üzerindeki yatırımlara verilen oranlar değişkenlik gösterebiliyor.





MEVDUAT FAİZ ORANLARI

Son zamanlarda müşteri ve nakit TL çekmek adına ardı arkasına kampanyalar düzenleyen TEB mevduat faizi olarak şu sıralar en fazla oranı veren banka olarak biliniyor.

Marifetli hesap adı altında başlayan kampanyada ünlük vadeli olarak çalışarak paranızın her gün değerlenmesini sağlayabileceğiniz gibi, 32 günlük olarak maaş ödemesi alabilir ya da uzun vade de paranızı enflasyondan hat safhada koruyabilirsiniz.





Mevduat hesabı açılışına istinaden başlayan yeni müşteri kampanyası tek seferlik geçerli olurken, 32 güne verilen oran, yüzde 53 olarak dikkat çekiyor. Bu kapsamda kıyıda köşede 500.000 TL’si olan yatırımcı parasına TEB’e taşıması durumunda yüzde 53 faiz oranı ile 21.374 TL'lik net kazanç sağlayabiliyor. Vatandaşın cebini dolduran bu oran, paranın gücüne güç katılmasını da sağlıyor.

Hoşgeldin faizi olarak sunulan bu kampanya, hesabın açıklamasına istinaden hemen başlarken, 30 günlük bir yatırma süreci bulunuyor. Günlük faiz haricinde diğer vadelerde bu kampanyanın bir kere sağlanacağı belirtilmiş bulunuyor.