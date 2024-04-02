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TEB Nisan'da da bir adım önde! Tek SMS'ye 1150 TL ödüyor

Nisan ayı kampanyaları açıklanmaya devam ediyor. TEB de Nisan ayında bir adım önde seyredecek yeni kampanyalarını sundu.

Yayın Tarihi: 02.04.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 13:22
TEB Nisan'da da bir adım önde! Tek SMS'ye 1150 TL ödüyor

Bankalar Nisan ayı kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Özel bankalar arasında son zamanlarda duyurduğu kampanyaları ile bir adım önde seyreden TEB Nisan ayı kampanyalarında tüm ilgi odağı üzerine toplayacağa benziyor. Bir çok sektörde markalarla yaptığı anlaşmalar kapsamında geri iade fırsatı sunan TEB; Nisan ayında da yapılacak olan tüm alışverişlerde geçerli kampanyalarını açıkladı.

TROY logolu kredi kartı kullanımının yaygınlaşması adına başlatılan Nisan ayının ilk kampanyasında 400 TL'ye varan geri iade sağlanacak. TEB tarafından 1 Nisan'da başlayan ve 30 Nisan'a kadar devam edecek olan TROY kartlara özel sunulan kampanyada tek seferde 750 TL ve üzeri alışveriş yapan birey 50 TL, Toplamda 10 alışverişine 500 TL indirim fırsatı kazanacak. Banka tarafından açıklanan kampanya detaylarında alışverişler Market, giyim, aksesuar, elektronik, kozmetik ve ayakkabı gibi alımlarda geçerli olacak. Bir aylık bir süreçte devam eden kampanyaya CEPTETEB mobil uygulaması üzerinden dahil olunabilmekte iken kampanyadan en fazla 500 TL indirim kazanılabileceği de açıklanmış bulunuyor.

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TEB KREDİ KAMPANYASI

Kampanyada geçerli olan alışveriş tutarı minimum 750 TL olarak belirtilmiş iken üstü harcamalar içinde geçerli olacağı açıklanan kampanya detaylarında yer alıyor. Kampanyaya SMS üzerinden katılacak müşteri, Büyük harflerle ''TROY500'' yazıp 46 16 SMS göndererek kampanyaya katılım işlemlerini tamamlayabiliyor.

Bankanın 30 Nisan'a kadar devam edecek olan bir kampanyası ise Mobilya harcamalarında geçerli olacağı belirtildi. 1- 30 Nisan arasında Bonus üye iş yerlerinde her ₺5.000 ve üzeri alışverişe 200 TL ödeme yapacak olan banka toplamda 400 TL Bonus kazanma fırsatını sunuyor. Gerek mobil uygulama üzerinden gerekse de SMS ile kampanyaya katılım şartı bulunuyor. Kampanya kapsamında hak kazanılan bonuslar 9 Mayıs 2024 tarihinde hesaplara otomatik olarak yüklenecek iken harcanmaması durumunda bonusların Geri alım tarihi de 24 Mayıs 2024 olarak açıklanmış bulunuyor

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