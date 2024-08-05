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TEİAŞ’tan tarihi alım! KPSS’den 60 alana memurluk kapısı açıldı!

Geçtiğimiz hafta yapılan alım açıklaması akabinde başvuruların bugün itibari ile başladığı belirtilirken, alım ihtiyacının teknikerlik kadrosunda var olduğu ve alınacak personel sayısının da 240 olduğu belirtildi.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 11:59
TEİAŞ’tan tarihi alım! KPSS’den 60 alana memurluk kapısı açıldı!

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) bünyesinde çalıştırılmak üzere 240 personel alımı yapacağını açıkladı. Geçtiğimiz hafta yapılan alım açıklaması akabinde başvuruların bugün itibari ile başladığı belirtilirken, alım ihtiyacının teknikerlik kadrosunda var olduğu ve alınacak personel sayısının da 240 olduğu belirtildi. Ülkemizin enerji altyapısına güç katacak yeni personel alımı yapılacağı belirtilirken, Bu büyük işgücü alımı, 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde sağlanacak. Alınacak teknikerler, 5'i harita, 18'i elektronik ve 217'si elektrik branşlarına yönelik olarak atanacak.

TEİAŞ'ın taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 240 tekniker için başvurular bugün başladı. Elektrik, elektronik ve harita mühendisliği mezunlarını yakından ilgilendiren alımlar için başvurular sadece 4 gün sürecek iken 9 Ağustos 2024 mesai bitiminde son bulacak.

HANG BRANŞLARDA TEKNİKER ALIM YAPILACAK?

TEİAŞ personel alımının hangi branşlarda yapılacağı merak ediliyor. TEİAŞ'ın duyurusuna göre, 3 farklı kadroda alım yapılacağı belirtilmiş bulunuyor. Yapılan açıklama kapsamında ;

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• Harita: 5 Tekniker

• Elektronik: 18 Tekniker

• Elektrik: 217 Tekniker alımı yapılacak.

TEİAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

TEİAŞ resmi internet sitesinde yer aşan bilgilere göre 5-9 Ağustos 2024 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerinden, İŞKUR'un internet sitesi olan https://esube.iskur.gov.tr/ üzerinden “İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak ya da eDevlet üzerinden başvurular tamamlanabilecek.

SÖZLÜ SINAV DÜZENLENECEK

Alım için en faktörün sözlü sınav olduğu belirtilirken, 2022 yılı KPSS P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olan adaylar, açık iş sayısının dört katı kadar sayıda belirlenecek ve sıralaması da KPSS puanının yüksekliğine göre şekillenecek.

Başvurular ile ilgili alakalı gelişmeler ve yeni bilgilendirmeler, TEİAŞ’ın resmi internet sitesinin "duyurular" kısmında yer alacak iken başvuru şartlarına uymadığı belirlenen adayların başvuru hangi sürece gelirse gelsin iptal edileceği belirtilmiş bulunuyor.

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