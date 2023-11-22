Tek imza atıp maaşını taşıyan parayı kapacak! Emekliye bal gibi gelecek 12.500 TL promosyon teklifi

ING Bank'tan bu ay emeklilere 12 bin 500 TL ek ödeme fırsatı! İşte paranızı almak için yapmanız gerekenler...

Tek imza atıp maaşını taşıyan parayı kapacak! Emekliye bal gibi gelecek 12.500 TL promosyon teklifi
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ING Bank, emeklilere özel olarak sunduğu yüksek tutarlı promosyon ile dikkat çekiyor. Banka tarafından yapılan açıklamada, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yönelik olarak sunulan bu avantajlı promosyon kapsamında, emekli maaşını ING Bank'a taşıyanlara net 12.500 TL'ye varan ödeme yapılacağı bildirildi.

Emeklilerin dikkatini çekecek olan bu kampanya, ING Bank'ın finansal destek ve avantajlar sunma konusundaki taahhüdünü bir kez daha ortaya koyuyor. Açıklamada belirtilene göre, emekli maaşını ING Bank'a taşıyanlara verilecek olan 8.500 TL nakit promosyonun yanı sıra, otomatik fatura talimatı verilmesi durumunda ekstra 4.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.

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Promosyonun detayları arasında, masrafsız para transferi işlemleri, cazip faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi kullanımı ve Turuncu Ekstra Plus avantajları gibi ekonomik avantajlar bulunuyor. Ayrıca, otomatik fatura ödeme talimatı veren emeklilere ekstra 4.000 TL ödeme yapılacak olması, kampanyanın cazibesini artırıyor.

Bu avantajlı promosyondan yararlanmak isteyen emekliler, başvurularını e-Devlet üzerinden veya ING Bank Telefon Bankacılığı aracılığıyla gerçekleştirebilecekler. Kampanya kapsamında sunulan finansal avantajlarla birlikte, ING Bank, emeklilerin yaşam kalitesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Ancak, bu fırsattan yararlanmak isteyen emeklilerin 30 Kasım tarihine kadar başvuru yapmaları gerektiği belirtiliyor.

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