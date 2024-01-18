Tek kuruş masraf almadan 70.000 TL kredi verilecek! O banka müjdeyi verdi

Vatandaşların artan nakit ihtiyacına yönelik ücretsiz ihtiyaç kredisi çözümleri açıklandı. Ödemeler Alternatif Bank üzerinden dijital kredi ile yapılmaktadır. 70 bin TL krediye en uygun tablo!





Türkiye'de yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşların nakit ihtiyacı her geçen gün artıyor. Artan ihtiyaçlara çözüm arayan ihtiyaç sahiplerine de devlet desteği sunuluyor. Ancak bu desteği alamayanlar için banka kredileri çözüm oluyor.

Merkez Bankası'nın faiz politikası sonucunda borç verme faizleri de arttı. Bu bağlamda uygun faiz oranıyla kredi veren bankalar tercih edildi. Alternatif Bank, nakit ihtiyacı olanlara Dijital ile avantajlı fiyat, 0 TL ödeme ve hızlı başvuru imkanı sunuyor.

DİJİTAL KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI!

Alternatif Bank, 36 ay vade ve uygun faiz oranıyla ihtiyaç kredisi çözümleri sunuyor. Krediden yararlanmak için görüntülü görüşme yoluyla müşteri olan kişiler şubeye gitmeden krediden faydalanabiliyor.

Dijital kanallardan müşteri olmak için başvuruda bulunan kişiler, uygun ödeme yöntemlerinden ve bütçelerine uygun ödeme seçeneklerinden faydalanıyor. Örnek tabloda maliyetleri 0 TL olarak gösterilen dijital kredi hacminde vadeye bağlı olarak farklı faiz oranları uygulanmaktadır. Kredi geri ödemeleri uygun vade ve faiz oranlarıyla yapılabilmektedir.

70 BİN İHTİYAÇ KREDİSİ ÖZELLİKLERİ

Alternatif Bank'ın uygun fiyatlı Dijital Kredi seçeneklerinden yararlanmak isteyenler hemen başvuru yaparak kredi çözümlerinden faydalanabilirler. 36 aya varan vade ile dijital kredi imkanı sunan Alternatif Bank, 70 bin TL tutarında tablo örneği de yayınladı.

Alternatif Bank resmi kredi hesaplama ekranına göre 70.000 TL kredi için 24 ay kredi dönemi için aylık taksit 5.155 TL oluyor. Kredi tutarı ve vade seçeneklerine göre farklı ödeme tutarları hesaplanmaktadır. Alternatif Bank'ın uygun fiyatlı Dijital Kredi kampanyası ile finansal ihtiyaçlarınızı uygun geri ödemelerle karşılayabilirsiniz.