Tek maaşını veren emekli ömürlük araziyi kapar! Milli Emlak'tan arazi satışı

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TEK MAAŞA ARSA ALMA FIRSATI

Son dönemlerde birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar uygun fiyatlı arsa ve arazi satışlarını tercih ediyor. Milli Emlak Genel Müdürlüğü birçok ilde uygun fiyata arsa satışı yapmaya devam ederken Çorum Sungurlu'da uygun fiyata arsa satışı başladı. Arazi 4 bin TL'den satışa çıkacak ve KDV'den muaf olacak. Satışların ihaleleri 24-25 Nisan tarihlerinde yapılacak.





Çorum Sungurlu'da yer alan arazinin tahmini ihale bedeli 4 bin TL olacak. Arazinin yüzölçümü 250.24 metrekare ve iletişim Çorum Milli Emlak Şubesi olacak. Adanın Pafta-Ada-Parsel bilgileri; H32-d-23-b-2/101-54, imar durumu yok. Kırıkkale Delice ilçesinde yer alan arazinin tahmini ihale bedeli 7 bin 350 TL, ihale tarihi 24 Nisan olacak. Arazinin yüzölçümü 91.80 metrekare, iletişim adresi Kırıkkale Milli Emlak Şubesi olacak. Arazinin pafta-ada-parsel bilgileri; I31-B-19-D/153/62, imar durumu yok. Arazi satışlarıyla ilgili detaylı bilgiler Milli Emlak Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden paylaşılıyor.