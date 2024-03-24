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Tek maaşla geçinen emekli oh çekecek! 10.000 TL acil destek ödemesi sürprizi geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tek maaşla geçimini sağlayan emeklilere yönelik önemli bir adım atıyor. Ekonomik zorluklarla mücadele eden emekliler için müjdeli bir haber var. İşte o sevindirici haber...

Yayın Tarihi: 24.03.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 15:44
Tek maaşla geçinen emekli oh çekecek! 10.000 TL acil destek ödemesi sürprizi geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tek maaşla geçim mücadelesi veren emekli vatandaşlara yönelik önemli bir destek programını duyurdu. Ekonomik sıkıntılarla boğuşan emekliler için sevindirici haber geldi. Son dönemde birçok ürüne art arda gelen zamlar, emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılama çabalarını olumsuz etkiliyordu. Ancak artık bu duruma çözüm olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin pazar desteği programı devreye alınıyor.

Özellikle tek bir emekli maaşıyla hem kira hem de diğer yaşam giderlerini karşılamak zorunda kalan vatandaşlar için sunulan bu destek, oldukça önemli bir adımı temsil ediyor. Toplamda 10 bin Türk Lirası tutarındaki bu destek, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor. Ayrıca, bu yardımın yanı sıra yeni evlenen çiftler ve ihtiyaç sahibi anne adayları için de ek destek ödemelerinin yapılacağı belirtildi.

 

İSTANBUL BELEDİYESİNDEN EMEKLİLERE MÜJDELİ HABER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tek maaşla geçim mücadelesi veren emekli vatandaşlara yönelik önemli bir destek programını duyurdu. Ekonomik sıkıntılarla boğuşan emekliler için sevindirici haber geldi. Son dönemde birçok ürüne art arda gelen zamlar, emekl

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı son açıklamalarla milyonlarca emekli vatandaş için müjdeli bir haber geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ekonomik zorluklar içinde olan emekli vatandaşlara destek sağlamak amacıyla çeşitli yardım programları başlattı.

Bu kapsamda, tek emekli maaşı ile geçinmek zorunda olan hanelere yönelik yıllık 10.000 Türk Lirası değerinde pazar desteği sağlanacak. Ayrıca, 600 bin haneye sosyal destek, 100 bin yeni evlenen çifte 30 bin Türk Lirası evlilik desteği ve ihtiyaç sahibi 100.000 anne adayına Hamile Beslenme Paketi gibi destekler de sunulacak.

Özellikle tek emekli maaşı ile geçinmek zorunda olan vatandaşlar için verilecek olan pazar desteği, temel ihtiyaçlarını karşılamakta yaşadıkları zorlukları bir nebze olsun hafifletecek nitelikte. Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına göre, bu destekler 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan seçimler öncesinde verilen vaatler arasında yer alıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu destek programlarıyla ilgili detaylar, Ekrem İmamoğlu'nun resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Emekli vatandaşlar, bu desteklerden nasıl faydalanacakları konusunda resmi kanallardan bilgi alabilirler.

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