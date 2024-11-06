Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

Bakanlıklar aracılığı ile sağlanan destekler devam ediyor. Özellikle de öğrencilere bir çok bakanlık tarafından karşılıksız ödeme yapılabildiği gibi, projeler kapsamında da ödüller verilebiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından geçtiğimiz gün verilen müjde kapsamında, gençlerin ulaşım ve altyapı alanında yenilikçi projeler üretmesinin desteklenmesi ve teşvik edilmesi amacıyla 150,000TL ödüllü yeni proje yarışmasının başladığı ifade edildi.

Bir süredir merakla beklenen “Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053” Üniversiteler Arası Ar-Ge Projeleri Fikir Yarışması ile alakalı başvuruların başladığı ifade edildi. Bakan Uraloğlu tarafından yapılan açıklamada yarışmanın amacının, öğrencilere bilimsel ve teknik projelerde etkin rol almaları için ilham vermek ve destek sağlamak olduğunun altı çizildi.

GENÇLERE 150.000 TL DESTEK





Bakan Uraloğlu, yarışmanın her kategorisinde dereceye giren öğrencilere ödül ödemelerinin yapılacağını ifade ederken, Birinci olan projeye 150 bin TL, ikinciye 100 bin TL ve üçüncüye 75 bin TL verileceği ifade edilmiş bulunuyor. Yarışmanın sonunda toplamda 1 milyon 625 bin TL değerinde bakanlık ödemesi yapılacak. Bu, gençlerin yaratıcı fikirlerinin teşvik edilmesi açısından dikkat çekeceğe benzerken, başvuru süreci ile alakalı tüm detaylar da şekillenmiş bulunuyor.





Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ödüllü yarışma kategorileri





Uraloğlu tarafından yapılan açıklamada yarışmanın, kara yolu, demir yolu, denizcilik, havacılık ve uzay ile haberleşme olmak üzere beş ayrı kategoride yapılacağı belirtilirken, her bir kategori için ayrı ödüller verileceği ifade edildi. Bakan Uraloğlu, gençlere yönelik yaptığı açıklamada yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin 2053 hedeflerine ulaşmasında gençlerimizin katkısı büyük olacak; onların yenilikçi fikirlerine alan açıyoruz," dedi.









Ulaşım Bakanlığı fikir yarışması başvuruları nasıl yapılacak





Yarışmaya katılmak isteyen üniversite öğrencilerinin, Bakanlığın resmi web sitesindeki "Fikir yarışması" sayfasından çevrimiçi başvurularını yapabilecekleri belirtildi. Başvurular 1 Kasım 2024 tarihinde başlamış olup, 31 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecektir. Bu tarihler aralıklarında öğrencilerin projeleri ile başvuru yapmaları gerekmektedir.