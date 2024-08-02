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Telefon faturası desteği onayı! Ağustos'ta başvurana 15-16 Eylül'de ödenecek

Geçtiğimiz gün başlayan kampanya kapsamında 900 TL'ye varan destek sağlanacak.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 15:15
Telefon faturası desteği onayı! Ağustos'ta başvurana 15-16 Eylül'de ödenecek

Ağustos ayına girilmesi ile birlikte bankaların yeni kampanya açıklamaları startını vermiş bulunuyor. Vatandaşın alım gücünün artan enflasyon karşısında eridiği şu günlerde bankalar tarafından sunulan ve alışverişlere sağlanan geri iadeler oldukça dikkat çekiyor. Öyle ki alışveriş ihtiyacı olan vatandaş, sahibi olduğu kartın kampanyalarını araştırarak yola koyuluyor. Garanti Bankası da düzenlediği kampanyaları ile müşteri portföyünü arttırmayı hedeflerken, mevcut müşterilerinin sadakatini artırmayı da hedef olarak belirlemiş bulunuyor.   Vodafone hat sahipleri ve Bonus kredi kartı kullanıcılarının hedef kitle olarak belirlendiği Ağustos ayı kampanyası 31 Ağustos'ta sona erecek iken, kampanya kapsamında ücretsiz hediye çeki ve ek bonus kazanma fırsatı tanınacak.

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GARANTİ BANKASI VODAFONE KULLANICILARINA MÜJDE

Garanti BBVA'da ay ay yeni kampanyaları ile dikkatleri üzerine toplarken, faturalı hatları yakından ilgilendiren ve geçtiğimiz gün başlayan kampanya oldukça dikkat çekeceğe benziyor.  Vodafone hat sahiplerine özel bir kampanya başlatan Garanti BBVA, toplamda 900 TL iade imkanı sağlıyor. Bu kampanya ile Vodafone’lular, hem 500 TL değerinde hediye çeki kazanacak hem de Bonus kredi kartı ile yaptıkları alışverişlerde ek 400 TL bonus kazanma fırsatı bulacak.

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GARANTİ BANKASI FATURALI HAT KAMPANYASI

Vodafone müşterileri, Vodafone Happy/Fırsatlar Dünyası’ndan edinecekleri promosyon kodu ile birlikte kampanyaya dahil olabilecek. Kampanyaya dahil olan Vodafone hat kullanıcıları 500 TL iade fırsatından faydalanacak iken Bonus kart kullanılması durumunda müşteri adeta bonusa boğulacak. Kampanyanın en dikkat çeken özellikleri arasında bonus kart kullanıcılarını yakından ilgilendiren ek ödemeler mevcut.  Bonus kart sahipleri, Vodafone Her Şey Yanımda platformu üzerinden yapacaklartı ilk 400 TL ve üzeri alışverişlerinde 400 TL bonus kazanma fırsatı kazanacak.  Bu sayede toplamda 900 TL’ye varan geri iade fırsatı sağlanacak. 

1 Ağustos'ta başlayan kampanya 31 Ağustos'a kadar devam edecek. 15 Eylül'e kadar 500 TL'lik hediye çeki kullanımı tamamlanması gerekiyor. Hak sahibi olunan 400 TL bonusun kullanım aralığı ise 16 Eylül – 16 Ekim 2024 olarak belirtilmiş bulunuyor. 

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