Temmuz ayı emekli için mutlu bitecek! Zamma ek olarak intibak yasası o tarihe kalmadan gelecek

Emeklinin zam beklentisi Temmuz ayına kaldı. 31 Mart öncesinde seyyanen zam beklentisine giren emekli, Erdoğan'ı bütçe açıklaması sonrasında hüsran yaşamış ve zam kapısı kapanmıştı. Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmayacağının kesinleşmesi sonrasında emekliye zam konusunda üst bir oran verileceği belirtilirken, intibak yasasının da devreye girebileceği konuşuluyor.

Emekli maaşları ile alakalı merakla beklenen gelişmeler yaşanmaya başladı. Uzmanlar emekli zammı ile alakalı hesaplamalarına devam ederken uzman isim Özgür Erdursun açıklamalarına göre Temmuz ayında emekli için yeni bir düzenlemenin geleceği belirtildi. Erdursun, Adeta bir intibak yasası beklentisini karşılayacağı açıklamasında bütün emeklilere yansıyacağını da belirtti.





EMEKLİYE ZAM DIŞINDA REVİZE

Erdursun, iddiasında emekli maaşlarında zam dışında bir güncelleme yapılacağını belirtti. 2000 yılı öncesi ve sonrası emekliler konusunda süregelen adaletsizlik sorununun ortadan kaldırılacağını belirten isim, yeni intibak yasası ile birlikte emekli maaşlarının yeniden belirleneceğini söyledi. Çalışma süresi, yaş, yatırılan prim gibi kriterlere değinerek emekli maaşlarının yeniden revize edileceğini ve bu sayede de ödemelerde adaletin sağlanacağını iddia etti.





Emekli maaşlarında beklenen artışlar ile alakalı olarak uzmanların çalışmaları devam ediyor. Uzmanlar tarafından yapılan hesaplamalarda net sonuç 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanması ile netleşecek. 3 aylık emekli zammının şimdiden %15,06 oranında olduğu ve Temmuz ayında da %25 seviyelerinde olacağı tahmin ediliyor.

EMEKLİYE REFAH PAYI

Emekliye özel olarak refah Payı eklemesinin de dahil olacağını belirten uzman isim en düşük emekli aylığının 15.000 lira civarında seyredeceğini sözlerine ekledi. Olası intibak yasasının onay alması durumunda emekli maaşlarında Gözle görülür bir değişim sağlanacak. Özellikle de adalet konusunun devreye gireceği bu düzenlemeden bütün emekliler prim sayısı, yaş ve gün sayısına göre emekli maaşı ödemesini alacak iken bu düzenlemenin hayat standartlarında önemli bir iyileştirme sağlayacağı tahmin ediliyor