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Temmuz’da emekliye gelenler geliyor! Çifte zam+ ek ödeme ortaya çıktı

Artan enflasyon rakamları hükümet tarafından yeni kararlar alınmasını sağladığı Şu günlerde, tek haneli enflasyon hedefi ile birlikte maaş ve enflasyon döngüsünün geride kalması hedefleri doğrultusunda maaşlara yönelik Temmuz ayı çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 15.06.2024 14:05
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 14:05
Temmuz’da emekliye gelenler geliyor! Çifte zam+ ek ödeme ortaya çıktı

Artan enflasyon rakamları hükümet tarafından yeni kararlar alınmasını sağladığı Şu günlerde, tek haneli enflasyon hedefi ile birlikte maaş ve enflasyon döngüsünün geride kalması hedefleri doğrultusunda maaşlara yönelik Temmuz ayı çalışmaları devam ediyor. Özellikle de pandemi sonrasında yaşanan enflasyon artışının kontrol altına alınması adına başlatılan çalışmalarda kısıtlamaya gidilirken Temmuz ayında emeklilere uygulanacak zam oranının sadece enflasyon oranında olacağı tahminleri sunuluyor. Ancak alım gücünün arttırılması adına kimi hesaplamalarda da emeklilere kademeli ek zam uygulamasının devreye gireceği tahminleri sunuluyor.

3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamları akabinde 16 milyon emeklinin maaş düzenlemesi ile maaşlarının artacağı bilinirken, en düşük emekli maaşına yapılacak olan zam ve emeklinin kök maaş zammı şu sıralar en merak edilen konular arasında yer alıyor. Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranının toplanması sonrasında SSK ve bağ kurulunun kök maaşına yapılacak olan zam oranı ortaya çıkacak. Memur ve 4C'liler de enflasyon farkına ek olarak Geçtiğimiz aylarda karar verilen %10'luk Toplu sözleşme zamanı ek olarak alacak.

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 SSK Bağ Kur ve 4C maaşları eşitlenecek

Bu sene memur ve memur emeklisinin alacağı zam, SSK ve Bağ-kur emeklisi zam oranının altında olacağı tahmin ediliyor. Ancak Ocak ayında 4A ve 4B'linin 4 C maaş oranına eşitlenmesi sonrasında Temmuz ayında da aynı eşitleme formülünün memur emeklileri adına devreye alınacağı tahmin ediliyor.

Enflasyon beklentisi 25'in üzerinde

Merkez Bankası tarafından mayıs ayı anketine göre Haziran ayı enflasyon beklentisi %25,86 olarak şekillendi. Bu kapsamda açıklanan verilere göre 6 aylık enflasyon oranının %25,86 olabileceği tahmin edilmiş bulunuyor. SSK ve bağ-kur emeklilerinin maaşının enflasyon artışı %26 olarak hesaplanırken, memur ve 4C'linin ise % 20 civarlarında seyredeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından refah payının emekliye uygulanacağı da tahmin ediliyor.

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Ek zam hakkı devreye girecek

Memur emeklilerinin Toplu sözleşme artı enflasyon farkı doğrultusunda zam alacağı bilinirken, Temmuz ayında 4A ve 4B'li maaş zam oranına eşlenebileceği gündeme çıkmaya da devam ediyor. Memur emeklilerinin %5'in üzerinde zamma ek, ek zam alma hakkı da biliniyor. Yapılan hesaplamalarda masada bulunan oranlar enflasyona ek olarak %5 ile 15 arasında değişkenlik gösteriyor. Emekli ve memurlar arasındaki enflasyonla mücadele konusunda ve refah artışı konularında önemli adımların atılacağı tahmin ediliyor. Eşitleme formülü ve ek zam oranları devreye gireceği tahminleri yapılırken Temmuz ayında Enflasyonun şekillenmesi akabinde ekonomik durum çalışmaları başlayacak.

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